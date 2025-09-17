În Craiova a avut loc astăzi înmormântarea bărbatului care sâmbătă și-a pierdut viața în luptele de stradă de pe Bulevardul Nicolae Romanescu din Craiova. Între două familii de romi s-a pornit un conflict sângeros în care s-au folosit bâte, topoare şi cuţite. Ca răspuns, Poliția a împânzit zona, în încercarea de a bloca orice intenție de răzbunare din partea rudelor victimei.

Cele două familii care s-au luat la bătaie pe stradă sunt vecine în oraș. Scandalul ar fi pornit, potrivit unor surse, în urma unei căsătorii nereușite. Bărbatul care a murit în urma loviturilor primite este unchiul miresei, iar ucigașul este vărul ginerelui.

Ceartă pe bani?

Povestea ar fi început în 2023, când cele două familii au decis să îşi căsătorească doi dintre copii. La acea vreme, mireasa avea 16 ani şi s-a mutat în casa celui care i-a devenit soţ, un tânăr care acum are 24 de ani.

Familia băiatului a plătit pentru fată suma de 50.000 de euro. La un an de la nuntă, ea s-a întors în casa părintească şi a spus că nu îşi mai doreşte să locuiască în casa socrilor.

La scurt timp după ce fata a revenit la părinţi, familia soţului şi-a cerut banii înapoi. Însă, familia tinerei a refuzat şi, ulterior, au început amenințările din ambele părţi. Potrivit tradiţiei, dacă mireasa se întoarce acasă, părinţii ei trebuie să restituie suma care le-a fost oferită.

Înapoierea sumei a fost o problemă, iar de aici s-ar fi iscat luptele. „La „pletoși”, cum le spunem noi, adică la căldărari, este invers, familia fetei este cea care plătește”, precizează o persoană consultată de „Adevărul”.

„O soluție ar putea fi plecarea familiei agresoare”

Pentru cele două tabere se pregătește staborul, adică judecata țigănească. S-a decis ca adunarea „tribunalul” să aibă loc după înmormântare. Unul dintre cei care va face parte din stabor se numește Ilie Bambaloi, care lucrează ca mediator în astfel de conflicte. Omul a acceptat să stea de vorbă cu ziarul.

„Eu am mediat un astfel de caz chiar zilele trecute. Dar această situație n-a ajuns la mediere, familiile respective n-au apelat la așa ceva. Nu au solicitat ajutorul, că nu s-ar fi ajuns aici. Se putea preîntâmpina totul. Un om a murit și altul, din aceeași familie, trage să moară. În total, mai sunt patru persoane în spital. A fost nevoie de liniște, cel puțin până fi înmormântare. Nu vor mai fi alte crime în continuare, o să vedeți. Staborul va face dreptate, se vor pune pe masă toate probele”, spune Bambaloi.

Întrebat cum s-ar putea stinge un astfel de conflict, care poate degenera într-un măcel, Bambaloi susține că „o soluție ar putea fi plecarea familiei agresoare. De obicei, așa se soluționează astfel de cazuri între vecini. Din ce am aflat, scandalul a început în Italia. În Craiova l-au prins și l-au bătut pe unul dintre ei, care era mai al dracului, era mai tare în gură. Pe tatăl decedatului îl cheamă Banu. Mâine aflăm mai multe, la ședință”, spune Ilie Bambaloi, care are diplomă de mediator. Certificatul pe care îl deține îi dă dreptul să ajute Poliția în rezolvarea unor astfel de scandaluri.

Ilie Bambaloi, cel care va face parte din staborul care va face „judecata țigănească”, nu este nici el scutit de probleme. Poreclit „Nelson”, are un băiat, Alexandru - zis „Zeus”, care își ispășește o pedeapsă pentru furt din bancomate în SUA. Mediatorul susține că băiatul său înfundă pușcăria degeaba, iar după gratii ar trebui să fi altcineva.

S-a adresat cu memorii autorităților române, inclusiv MAE, dar nu a primit un răspuns favorabil. Și-a făcut propria anchetă și spune că urmează să convoace staborul pentru cel pe care cu care autoritățile americane l-au confundat cu fiul său și care este acum în libertate.