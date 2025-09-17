search
Miercuri, 17 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Video Pedeapsa pregătită de stabor în cazul crimei din Craiova. Bărbatul ucis în luptele de stradă a fost înmormântat astăzi

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

În Craiova a avut loc astăzi înmormântarea bărbatului care sâmbătă și-a pierdut viața în luptele de stradă de pe Bulevardul Nicolae Romanescu din Craiova. Între două familii de romi s-a pornit un conflict sângeros în care s-au folosit bâte, topoare şi cuţite. Ca răspuns, Poliția a împânzit zona, în încercarea de a bloca orice intenție de răzbunare din partea rudelor victimei.

Victima bătăilor a fost înmormântată astăzi
Victima bătăilor a fost înmormântată astăzi

Cele două familii care s-au luat la bătaie pe stradă sunt vecine în oraș. Scandalul ar fi pornit, potrivit unor surse, în urma unei căsătorii nereușite. Bărbatul care a murit în urma loviturilor primite este unchiul miresei, iar ucigașul este vărul ginerelui.

Ceartă pe bani?

Povestea ar fi început în 2023, când cele două familii au decis să îşi căsătorească doi dintre copii. La acea vreme, mireasa avea 16 ani şi s-a mutat în casa celui care i-a devenit soţ, un tânăr care acum are 24 de ani.

Familia băiatului a plătit pentru fată suma de 50.000 de euro. La un an de la nuntă, ea s-a întors în casa părintească şi a spus că nu îşi mai doreşte să locuiască în casa socrilor.

La scurt timp după ce fata a revenit la părinţi, familia soţului şi-a cerut banii înapoi. Însă, familia tinerei a refuzat şi, ulterior, au început amenințările din ambele părţi. Potrivit tradiţiei, dacă mireasa se întoarce acasă, părinţii ei trebuie să restituie suma care le-a fost oferită.

image

Înapoierea sumei a fost o problemă, iar de aici s-ar fi iscat luptele. „La „pletoși”, cum le spunem noi, adică la căldărari, este invers, familia fetei este cea care plătește”, precizează o persoană consultată de „Adevărul”.

„O soluție ar putea fi plecarea familiei agresoare”

Pentru cele două tabere se pregătește staborul, adică judecata țigănească. S-a decis ca adunarea „tribunalul” să aibă loc după înmormântare. Unul dintre cei care va face parte din stabor se numește Ilie Bambaloi, care lucrează ca mediator în astfel de conflicte. Omul a acceptat să stea de vorbă cu ziarul.

„Nelson”, așezat în „formația” de stabor
„Nelson”, așezat în „formația” de stabor

Eu am mediat un astfel de caz chiar zilele trecute. Dar această situație n-a ajuns la mediere, familiile respective n-au apelat la așa ceva. Nu au solicitat ajutorul, că nu s-ar fi ajuns aici. Se putea preîntâmpina totul. Un om a murit și altul, din aceeași familie, trage să moară. În total, mai sunt patru persoane în spital. A fost nevoie de liniște, cel puțin până fi înmormântare. Nu vor mai fi alte crime în continuare, o să vedeți. Staborul va face dreptate, se vor pune pe masă toate probele”, spune Bambaloi.

Ilie Bambaloi, zis „Nelson”, are rol de mediator
Ilie Bambaloi, zis „Nelson”, are rol de mediator

Întrebat cum s-ar putea stinge un astfel de conflict, care poate degenera într-un măcel, Bambaloi susține că „o soluție ar putea fi plecarea familiei agresoare. De obicei, așa se soluționează astfel de cazuri între vecini. Din ce am aflat, scandalul a început în Italia. În Craiova l-au prins și l-au bătut pe unul dintre ei, care era mai al dracului, era mai tare în gură. Pe tatăl decedatului îl cheamă Banu. Mâine aflăm mai multe, la ședință”, spune Ilie Bambaloi, care are diplomă de mediator. Certificatul pe care îl deține îi dă dreptul să ajute Poliția în rezolvarea unor astfel de scandaluri.

Ilie Bambaloi face parte din stabor
Ilie Bambaloi face parte din stabor

Ilie Bambaloi, cel care va face parte din staborul care va face „judecata țigănească”, nu este nici el scutit de probleme. Poreclit „Nelson”, are un băiat, Alexandru - zis „Zeus”, care își ispășește o pedeapsă pentru furt din bancomate în SUA. Mediatorul susține că băiatul său înfundă pușcăria degeaba, iar după gratii ar trebui să fi altcineva.

S-a adresat cu memorii autorităților române, inclusiv MAE, dar nu a primit un răspuns favorabil. Și-a făcut propria anchetă și spune că urmează să convoace staborul pentru cel pe care cu care autoritățile americane l-au confundat cu fiul său și care este acum în libertate.

Știri Interne

Top articole

Partenerii noștri

image
Prima reacție a Kremlinului la acuzațiile că Rusia a influențat alegătorii în favoarea lui Călin Georgescu
digi24.ro
image
„Da, eu sunt, îmi pare rău”. Procurorii au dezvăluit un schimb de mesaje incriminatorii dintre Tyler Robinson și colegul lui
stirileprotv.ro
image
Cum îți pregătești centrala termică pentru iarnă. Mulți români fac o greșeală BANALĂ
gandul.ro
image
Ministrul Justiției: Declarațiile lui Georgescu sunt un discurs politic. El are calitatea de acuzat pentru infracțiuni grave
mediafax.ro
image
Haos la FCSB şi CFR Cluj dacă ratează play-off-ul: “Ar fi dezastru mondial!”
fanatik.ro
image
Călin Georgescu, prima reacție după trimiterea în judecată. Invocă patru motive pentru care s-ar „dori înlăturarea lui”
libertatea.ro
image
Un doctor și-a lăsat pacientul pe masa de operație ca să întrețină relații intime cu asistenta. Acum, își poate relua cariera în Anglia
digi24.ro
image
Fiul lui Ilie Dumitrescu, reținut de polițiști » Ar fi ieșit pozitiv la cocaină la DrugTest: ce urmează
gsp.ro
image
Lovitură de proporții: și-au demis antrenorul la miezul nopții și au bătut palma cu Jose Mourinho
digisport.ro
image
VIDEO Ilie Bolojan: Autostrada Moldovei 'a zburat'. Plătim dobânzi de 11 miliarde de dolari
stiripesurse.ro
image
O femeie care a refuzat să se mute s-a trezit că locuința ei e pe traseul unei căi ferate. Cum a ajuns în această situație absurdă
antena3.ro
image
"Un coşmar!" Vecini îngroziţi de o chiriaşă care creştea 27 de câini într-o casă de 80 de mp, la Braşov
observatornews.ro
image
BREAKING! Ilie Bolojan și-a anunțat DEMISIA. PLUS amenințări de ULTIMA ORĂ pentru acești bugetari
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
prosport.ro
image
Melania şi Donald Trump, apariţie surprinzătoare în Marea Britanie! Gestul i-a lăsat pe toţi fără cuvinte, nu au mai fost văzuţi aşa
playtech.ro
image
Adi Mutu face radiografia dezastrului de la FCSB: “Echipă fricoasă şi timidă!”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gigi Becali a devenit viral pe internet! A scos teancul de bani la un liceu din București
digisport.ro
image
Bolojan își ține demisia la vedere. Coaliția merge la Cotroceni, în pragul rupturii totale din cauza prețurilor
stiripesurse.ro
image
Doliu în lumea fotbalului! A murit un fost fotbalist de la Steaua București
kanald.ro
image
ANAF: Klaus Iohannis să predea casa și să returneze chiriile, altfel urmează...
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Ministerul Muncii, anunţ important pentru angajaţi şi angajatori, se aplică până la finalul anului. Amenzi de 5-10.000 de lei!
romaniatv.net
image
Alex Florența, procurorul general, a lansat avertismentul: România a fost, este și probabil va fi în perioada următoare într-un plin război hibrid 
mediaflux.ro
image
Fiul lui Ilie Dumitrescu, reținut de polițiști » Ar fi ieșit pozitiv la cocaină la DrugTest: ce urmează
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Victor Ponta, confesiuni despre divorțul cu Daciana Sârbu. Regretul care îl macină pe fostul premier: „Îmi doresc ca...”
click.ro
image
Rețeta lui Beckham pentru dulceața de prune. Cum se prepară „Beckjam” cu rom, produsul care a cucerit întreaga lume
click.ro
image
„Avea trăsături de om!” Lupul care a semănat groază într-un sat ascuns din România. A fost ucis de o localnică curajoasă: „Eram toată numai sânge!”
click.ro
Melania și Donald Trump foto Profimedia jpg
„Un gentleman elegant!” Donald Trump i se adresează greșit Regelui Charles, în timp ce Melania e ireproșabilă în ținuta aleasă pentru vizita din UK
okmagazine.ro
abstract numerology concept with woman full shot jpg
Venus și Marte aduc noroc uriaș pentru 3 zodii după 15 septembrie
clickpentrufemei.ro
Funeraliile lui Erwin Rommel, la 18 octombrie 1944 (© Bundesarchiv Bild 183-J30704)
Rommel a avut noroc: A murit la timp!
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce ar fi fugit, de fapt, fiul lui Ilie Dumitrescu, de la locul accidentului de mașină? Titi Aur: „De frică. S-a gândit că îl salvează tata și avocații”
image
Victor Ponta, confesiuni despre divorțul cu Daciana Sârbu. Regretul care îl macină pe fostul premier: „Îmi doresc ca...”

OK! Magazine

image
„Un gentleman elegant!” Donald Trump i se adresează greșit Regelui Charles, în timp ce Melania e ireproșabilă în ținuta aleasă pentru vizita din UK

Click! Pentru femei

image
Sharon Stone șochează din nou, la trei decenii de la expunerea sexy din „Instinct primar”! Are 67 de ani!

Click! Sănătate

image
Care este greutatea ideală în funcţie de înălţime