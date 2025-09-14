Județele care intră sub Cod galben de vânt puternic și ploi până luni dimineață

Meteorologii au emis duminică o avertizare cod galben pentru intensificări ale vântului în șase județe și în jumătatea de vest a Carpaților Meridionali, valabilă până la ora 20:00. În unele zone sunt așteptate și averse torențiale de scurtă durată, moderate cantitativ, potrivit ANM.

Potrivit ANM, în județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Botoșani, zona joasă a județelor Suceava și Neamț, precum și în jumătatea de vest a Carpaților Meridionali, vântul va avea intensificări de 50–70 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 m rafalele vor ajunge la 90–100 km/h. Local, în regiunile sudice, estice și centrale, rafalele vor atinge 40–45 km/h.

De asemenea, între 14 septembrie, ora 13:00, și 15 septembrie, ora 10:00, se vor semnala averse moderate cantitativ, uneori însoțite de descărcări electrice, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și cea mai mare parte a zonei montane. Cantitățile de apă vor fi local de 15–20 l/mp și izolat de 30–40 l/mp.

Prognoză specială pentru București

Pentru Capitală, în intervalul 14 septembrie, ora 10:00 – 15 septembrie, ora 10:00, vremea va fi normală termic. Cerul va fi variabil, cu înnorări în a doua parte a nopții, iar vântul va sufla moderat, cu rafale de până la 40 km/h după-amiaza și seara. Temperatura maximă va fi de 26–27°C, iar cea minimă de 12–13°C. Municipiul București nu va fi afectat de avertizări meteorologice de vreme severă.