Cod portocaliu și Cod galben de inundații în mai multe județe din estul și sudul României. Care sunt zonele vizate

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a actualizat vineri avertizările hidrologice, emițând Cod portocaliu și Cod galben pentru mai multe râuri din estul și sudul țării, ca urmare a precipitațiilor prognozate și a topirii stratului de zăpadă din zonele montane.

Codul portocaliu este valabil în intervalul 3 aprilie, ora 16:00 – 4 aprilie, ora 12:00, pentru râurile din județele Botoșani și Iași, și pe 3 aprilie, între orele 16:00 și 24:00, pentru județele Suceava și Neamț.

În același timp, Codul galben se menține în intervalul 3 aprilie, ora 11:00 – 4 aprilie, ora 24:00, pentru anumite sectoare de râuri din județele Mehedinți, Dolj, Sibiu, Vâlcea, Olt, Vrancea, Neamț, Iași, Vaslui, Bacău, Galați, Harghita, Covasna, Suceava și Botoșani.



Fenomenul vizat constă în scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale, precum și creșteri ale debitelor și nivelurilor râurilor, cu probabilitatea depășirii cotelor de apărare.

INHGA recomandă populației să evite deplasările în apropierea râurilor, podurilor sau a zonelor joase predispuse la inundații și subliniază importanța curățării șanțurilor și rigolelor pentru a facilita scurgerea apei, precum și asigurarea căilor de evacuare din locuințe. În cazul intensificării fenomenelor, trebuie respectate cu strictețe indicațiile autorităților locale și ale structurilor pentru situații de urgență, pentru a preveni riscurile asupra vieții și bunurilor.