Vlad Pascu, față în față cu părinții tinerilor uciși. Tatăl lui Sebastian: „Merită măcar 15 ani”

Vlad Pascu a ajuns din nou față în față cu părinții celor doi tineri uciși în accidentul de la 2 Mai, la Judecătoria Mangalia. Instanța va examina solicitarea de modificare a încadrării juridice din ucidere din culpă în omor calificat, înaintată de familiile victimelor.

La ședința programată să înceapă la ora 10, noua judecătoare din dosar va examina probele solicitate de părțile civile și va analiza cererea de schimbare a încadrării juridice a faptei, depusă în scris de avocații familiilor victimelor. Avocații au cerut schimbarea încadrării din ucidere din culpă în omor calificat, după ce o cerere similară a fost respinsă în 4 aprilie de fosta judecătoare din dosar, Ioana Ancuţa Popoviciu. Vlad Pascu va fi prezent în sală la acest termen, conform deciziei instanței.

Ce pedeapsă merită

Înainte de a intra în sediul Judecătoriei Mangalia, tatăl lui Sebastian, tânărul decedat în accidentul de la 2 Mai, a fost întrebat vineri de jurnaliști ce pedeapsă ar fi potrivită pentru Vlad Pascu.

„Pedeapsa pe care o merită, pedeapsa de peste 15 ani. Măcar 15 ani. (...) Încă nu s-a aprobat schimbarea încadrării juridice, dar eu sper să se aprobe astăzi. Avocatul nostru a făcut cererea pentru schimbarea de încadrare. Sper să se schimbe astăzi. (...) Sper ca această judecătoare să facă dreptate şi să se schimbe ceva în ţara asta, iar oamenii vinovaţi să îşi primească pedeapsa”, a răspuns bărbatul, conform News.ro.

De asemenea, el a fost întrebat ce ar putea declara Vlad Pascu în fața instanței pentru a le alina durerea.

„Pascu nu are ce să ne spună, durerea noastră este prea mare. Orice ar spune el, nu ne poate schimba cu nimic părerea. (...) Poate să mă audieze de zece ori, acelaşi lucru îl voi spune, durerea pe care am simţit-o în acele momente şi sper ca această judecătoare să ne simtă durerea”, a transmis tatăl tânărului.

Dosarul 2 Mai

În primul termen al procesului cu noua judecătoare, Carmen Claudia Berevoescu, părinții victimelor accidentului de la 2 Mai s-au declarat mulțumiți de schimbare.

„Am văzut un complet de judecată foarte profesionist, am văzut o doamnă judecător cum nu am văzut niciodată, m-am simţit în siguranţă şi ştiu că se va face dreptate în acest caz. Chiar mi-a venit să plâng. Am avut o emoţie în corp, mi-au trecut tot felul de gânduri în cap”, a declarat jurnaliştilor tatăl lui Sebastian.

Reamintim că accidentul de la 2 Mai s-a produs pe DN 39, la 19 august 2023, când Vlad Pascu a intrat într-un grup de pietoni, omorând doi tineri și rănind alți trei. A fugit de la locul accidentului și a fost ulterior prins sub influența unor substanțe interzise. Vlad Pascu a fost acuzat de mai multe infracțiuni, printre care ucidere din culpă vătămare corporală din culpă, şi conducerea unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive.

Gafe multiple în sala de judecată

Fosta judecătoare a dosarului, Ioana Ancuța Popoviciu, a fost recuzată, în urma numeroaselor critici și gafe în timpul procesului. Aceasta a cerut și a obținut transferul la Judecătoria Constanța.

Ioana Ancuța Popoviciu a fost acuzată de comportament nepotrivit, inclusiv întrebări inadecvate și greșeli evidente în procedură. Avocații familiilor victimelor și-au exprimat frustrarea față de modul în care a gestionat procesul. Deși au fost solicitate mai multe schimbări în cazul ei, inclusiv suspendarea, acestea au fost respinse.

La primul termen din dosar, în 22 februarie, judecătoarea a intrat în sală mestecând gumă și a solicitat buletinul tânărului decedat în accidentul de la 2 Mai, fără să fie conștientă că acesta murise. La al doilea termen, i-a cerut tatălui tânărului decedat să se identifice, în timp ce acesta ținea un tablou cu chipul fiului său.

La ultimul termen din 9 mai, avocatul Adrian Cuculis a declarat jurnaliștilor că „gafele din sala de judecată au fost multiple.”

„A întrebat doamna judecător dacă aceşti copii mergeau către punctul unde au fost accidentaţi, ca şi cum acel punct ar fi fost, nu ştiu, un loc de distracţie sau…Nu, pur şi simplu era pe drumul judeţean, în faţa unei baze militare şi atâta tot. Sigur că şi întrebarea dacă familia Robertei s-a prezentat la înmormântarea ei a fost de-a dreptul ridicolă, dar trecând peste toate elementele acestea au fost zeci de întrebări adresate”, a spus avocatul, potrivit sursei citate.