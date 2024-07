Vin inundațiile! A fost convocat Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă. Fechet: Trebuie să fim vigilenți

Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a declarat marți că ne aflăm într-o situaţie dificilă din punct de vedere hidrometeorologic și că trebuie să rămânem vigilenţi, în condițiile Codurilor emise.

Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă (CMSU), constituit la nivelul Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP), a fost convocat, marţi, ca urmare a avertizărilor meteorologice de Cod Galben şi Cod Portocaliu transmise de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), dar şi a avertizărilor hidrologice emise de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA).

„Am decis convocarea acestui Comitet ministerial pentru situaţii de urgenţă, întrucât ne aflăm într-o situaţie dificilă din punct de vedere hidrometeorologic şi vreau să ne asigurăm că luăm cele mai bune decizii. Chiar dacă va ploua într-o zi cât într-o lună, seceta este una severă şi nevoia de apă din zonele afectate de acest fenomen nu va fi compensată deoarece, în aceste zile, vor fi cantităţi de precipitaţii foarte mari, dar în perioade foarte scurte, la nivel de ore. Specialiştii ANM ne-au informat că luna iunie a acestui an a rămas cea mai caldă lună iunie din istorie şi am avut chiar şi un record la numărul de coduri roşii emise - 43! Problema, pentru următoarele ore, constă în manifestarea cu intensitate a fenomenelor meteorologice în perioade scurte de timp şi trebuie să fim vigilenţi. Colegii de la Apele Române m-au informat că s-au efectuat câteva pregoliri, astfel încât să poată fi preluate cantităţile de precipitaţii care vor cădea, dar trebuie să rămânem vigilenţi şi să comunicăm foarte bine cu autorităţile din judeţele predispuse a avea situaţii mai dificile din cauza precipitaţiilor", a declarat, într-un comunicat de presă transmis AGERPRES, ministrul Mediului, Mircea Fechet.

Fenomenele de instabilitate atmosferică accentuată sub Cod portocaliu vizează până miercuri, la ora 10:00, zona Olteniei, cea mai mare parte a Transilvaniei şi a Munteniei, jumătatea de nord a Moldovei şi local, Banat şi Maramureş. În aceste zone vor fi perioade cu averse torenţiale, intensificări de scurtă durată ale vântului şi vijelii, cu viteze la rafală în general de 70 - 90 km/h, descărcări electrice şi grindină. De asemenea, în intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 25 - 40 litri/mp şi pe arii restrânse de peste 50 - 70 litri/mp.

ANM a emis şi un Cod galben de caniculă şi disconfort termic ridicat în intervalul 2 iulie, ora 10:00 - 3 iulie, ora 10:00, pentru cea mai mare parte a Munteniei şi Moldovei, precum şi în sud-vestul Dobrogei, unde indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi.

În schimb, în Crişana, nord-vestul Transilvaniei şi local în Banat, Maramureş, Muntenia şi Moldova, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Aceasta se va manifesta prin averse torenţiale, intensificări ale vântului (rafale în general de 50 - 70 km/h), vijelii, grindină şi descărcări electrice. Cantităţile de apă pot depăşi, izolat, chiar şi 40 l/mp. Miercuri, 3 iulie, manifestările de instabilitate atmosferică vor continua, mai ales în centrul şi estul ţării.

De asemenea, specialiştii INHGA au emis avertizări hidrologice Cod Galben şi Cod Portocaliu, pentru intervalul 2 iulie, ora 12:00 - 3 iulie, ora 16:00, pentru râurile din bazinele hidrografice: Tisa - intrarea în ţară, Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Mureş, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Dunăre - afluenţii mici aferenţi sectorului amonte de S.H. Calafat, Jiu, Olt, Argeş, Ialomiţa, Siret şi Prut.