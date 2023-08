Un român a plătit 14.000 de euro pe un BMW din Germania. Când a mers să înscrie mașina a avut o surpriză uriașă

Un român a plătit 14.000 de euro pentru a cumpăra un BMW din Germania, crezând că a făcut o afacere excelentă. Cu toate acestea, la înregistrarea mașinii, a avut parte de o surpriză uriașă și extrem de neplăcută.

Povestea a început la data de 19 iulie, când bărbatul a dat peste un anunț online pentru o mașină de vânzare, în orașul Koblenz din Germania. Fără să stea prea mult pe gânduri, a încercat să ia legătura cu vânzătorul, dar a primit răspuns abia pe 22 iulie.

După câteva discuții cu proprietara mașinii, a hotărât să meargă, personal, la fața locului, să vadă autoturismul, înainte de a-l cumpăra.

Pe 24 iulie, a călătorit cu avionul până în Germania și a fost preluat de la aeroport de un prieten al tatălui său. Drumul spre orașul Dortmund, de unde urma să ridice mașina, a decurs fără probleme. Însă, la scurt timp de la plecare, lucrurile au început să ia o turnură neașteptată.

„Pe 19.07.2023, am dat peste o mașină de vânzare în Koblenz. Am încercat să sun la acel număr de mai multe ori, dar nu am primit răspuns până pe 22.07.2023! Am reușit să vorbesc cu persoana respectivă, am discutat despre mașină, am negociat și am stabilit o întâlnire pentru a o vedea. Pe 24.07.2023, am călătorit cu avionul până la destinație, iar un prieten al tatălui meu m-a ridicat de la aeroport și am plecat spre Dortmund în drumul meu spre Koblenz. Aproape de Koln, am sunat-o din nou pe doamna respectivă pentru a-mi trimite locația exactă a mașinii”, a relatat bărbatul pentru publicația Alba24.

În timpul călătoriei către locația mașinii, bărbatul a sunat vânzătoarea pentru a primi informații exacte despre unde se află autoturismul. Însă, spre marea sa surpriză, a aflat că mașina nu era în Germania, ci în Belgia.

Hotărât totuși să o cumpere, românul a decis să meargă mai departe, la adresa specificată în Belgia. Într-un final, acolo s-a întâlnit vânzătoarea și a inspectat mașina. A observat câteva zgârieturi, motiv pentru care a reușit să negocieze prețul la 13.800 de euro, o reducere de 700 de euro față de prețul inițial, de 14.500 de euro.

Mașina achiziționată era furată

În momentul în care a mers să înregistreze mașina la primărie, situația s-a complicat considerabil. Bărbatul a realizat că, de fapt, căzuse pradă unei înșelătorii.

Autoritățile i-au comunicat că mașina are documente false și, ca urmare, a fost confiscată. Românul a fost luat prin surprindere și a încercat să explice că nu avea cunoștință de nicio problemă cu privire la proveniența mașinii, deoarece actele păreau autentice.

În prezent, bărbatul se află în căutarea celor responsabili pentru înregistrarea mașinii cu documente false și speră să recupereze banii pe care i-a plătit.

În mod ironic, o situație similară a fost adusă la lumină de jurnaliștii de la Alba24, care au descoperit o postare pe rețelele sociale a unui alt bărbat din Belgia, care reclama furtul mașinii sale din fața casei.