Video Un autocar plin cu pasageri a luat foc în județul Tulcea. 27 de călători se aflau la bord

Incident grav în județul Tulcea: un autocar cu 27 de pasageri a luat foc în localitatea Topolog. Din fericire, toți călătorii au reușit să se salveze înainte de intervenția pompierilor.

La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Stației Babadag cu o autospecială de stingere, fiind sprijiniți de un echipaj SMURD, o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean, precum și de voluntari din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență.

Incendiul a fost localizat și stins, însă autocarul a fost afectat în proporție semnificativă de flăcări, potrivit presei locale.

Cauza producerii focului urmează să fie stabilită de specialiști.