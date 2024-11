Tudor Chirilă: Candidații la președinție în marea lor majoritate sunt o rușine. E mereu loc de mai rău. Și pentru asta trebuie să ieșim la vot

Artistul Tudor Chirilă susține că fiecare votant trebuie să-și spună anumite întrebări cu privire la candidații de la prezidențiale, iar apoi să pună ștampila de vot. „Să înțelegem că bazinul de vot este segmentat și așteptările acestor segmente de votanți sunt diferite”, afirmă artistul.

„Candidații la președinție în marea lor majoritate sunt o rușine. Dar trebuie să mergem la vot. Și să votăm pentru un dezastru cât mai mic:) Mai trebuie să înțelegem că bazinul de vot este segmentat și așteptările acestor segmente de votanți sunt diferite. Un angajat la privat în zonă urbană are așteptări total diferite față de un locuitor dintr-o zonă rurală. Așteptările și nevoile lui sunt altele. Este mai mobil, vrea să circule, își planifică vacanțele, are altă putere de cumpărare, înțelege beneficiile participării României la proiectul european, intră în coliziune mai des cu instituțiile încremenite ale statului cum ar fi ANAF, de exemplu. Un bugetar are alte interese față de un corporatist și tot așa. De aia și așteptările de la președinte sunt diferite, iar lehamitea față de statul eșuat atât de mare încât aproape că votul nu mai e o opțiune”, scrie Tudor Chirilă, pe Facebook.

Cu toate astea, susține Tudor Chirilă, e mereu loc de mai rău. Și pentru asta trebuie să ieșim la vot. Potrivit acestuia, fiecare votant trebuie să își pună niște întrebări simple ale căror răspunsuri le poate căuta printre „momentele destul de jenante ale campaniei electorale presărată cu inepții, minciuni, greșeli și rare momente de luciditate politică”.

Întrebările lui Tudor Chirilă

„Răspunsurile trebuie extrase dintr-un circ, dar trebuie extrase. Întrebările mele sună cam așa.

-Care este președintele cel mai puțin conectat la o structură mafiotă, la o încrengătură de corupție, fără interese de clan?

-Care este candidatul cel mai onest?

-Care este candidatul cu o profesie solidă în spate?

-Care este candidatul cu studii superioare relevante și pe bune?

-Care este candidatul cu care te faci cel mai puțin de râs în lume?

-Care este candidatul care pare să înțeleagă cu adevărat situația geopolitică?

-Care pare candidatul cel mai puțin șantajabil de către serviciile secrete? (în urma documentarului Recorder e o întrebare validă)

-Care este candidatul cu cele mai mari abilități de comunicare?

-Care este candidatul care poate construi un discurs în care să se regăsească mai cât mai mulți români? Sau care să poată media real între români.

-Care este candidatul cu adevărat pro european? (în condițiile în care România a primit 30 de miliarde de euro prin PNRR pentru reconstrucție și dezvoltare)

-Care este candidatul care poate lupta în mod real cu hidra PNL-PSD? (aici aș vrea să punctez că prezența noastră la alegerile parlamentare și votul nostru acolo e mai important decât așteptările de la puterile limitate ale unui candidat pe care-l votăm cu scârbă)

Care este candidatul care poate/este dispus să numească oameni competenți și independenți politic în funcțiile cheie din stat? (procurorul general, procurorul DNA, prim ministrul, etc)”, a transmis Chirilă.

Sunt multe întrebări care mai merită formulate, dar răspunsurile la cele de mai sus ar trebui să desemneze un candidat pentru fiecare dintre noi, consideră artistul.

La final, Chirilă citează dintr-o declarație a lui Theodor Paleologu, potrivit căruia „avem de ales între nişte nulităţi”, însă „trebuie să votăm”.

„Așa cum a spus Theodor Paleologu <Avem de ales între nişte nulităţi. Nu e o lamentaţie, e o descriere realistă. Asta nu înseamnă că nu trebuie să votăm. Ci să ne dăm seama care nulitate ne jenează mai puţin. Trebuie doar să nu ne îmbătăm cu apă rece, ca să nu fim dezamăgiţi apoi>. Ne vedem la vot! Cele de mai sus sunt întrebările mele, fiecare e liber să-și formuleze întrebările în funcție de așteptările lui de la viitorul președinte”, a concluzionat Chirilă.