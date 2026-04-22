Trump Tower Bucharest avansează după vizita oficialilor companiei în România

Conglomeratul american The Trump Organization avansează cu planurile pentru dezvoltarea Trump Tower Bucharest, un ansamblu rezidențial premium, cu apartamente și facilități dedicate segmentului high-end, într-o piață considerată în expansiune.

Deși o vizită oficială în România pentru lansarea parteneriatului era planificată încă din februarie 2026, procedurile tehnice și de avizare, în special pentru proiectul din București, au provocat întârzieri.

Potrivit The New York Times, implicarea este coordonată de Eric Trump, vicepreședinte executiv al organizației și fiul președintelui american Donald Trump.

Proiectul marchează intrarea oficială a brandului Trump pe piața românească și face parte din strategia globală de extindere a companiei în domeniul rezidențial, hotelier și al complexelor de lux.

„Inițiativa marchează debutul oficial al brandului Trump în România și reconfirmă angajamentul The Trump Organization față de strategia globală de extindere a portofoliului său de proiecte rezidențiale, hoteliere și de golf de lux, în concordanță cu direcția sa internațională de creștere”, se arată în comunicatul oficial publicat pe site-ul companiei.

Între timp, conducerea The Trump Organization a efectuat o vizită în România pentru a stabili detaliile proiectului, potrivit Profit.ro. Reprezentanții au descris Bucureștiul drept „una dintre cele mai vibrante și dinamice piețe emergente din Europa”.

Delegația a inclus vicepreședinți ai grupului și reprezentanți implicați în extinderea internațională a brandului.

Vizita a avut un caracter tehnic și strategic, fiind legată de stabilirea detaliilor finale ale viitorului turn și de identificarea amplasamentului din Capitală.

În România au sosit Lawrence Glick, vicepreședinte executiv pentru dezvoltare, Suzie Mills, vicepreședinte al grupului, precum și românul Gabriel Constantin, vicepreședinte și manager al Trump Hotels Chicago.

Citește mai departe pe Click!