Trei fermieri, pe ale căror terenuri au avut loc incendii de vegetație, vor fi sancționați de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Harghita.

În funcție de gravitatea situației, proprietarilor de terenuri li se va reducere subvenția pe suprafață.

„Noi avem un protocol încheiat cu ISU și cu Garda de Mediu. Și noi avem rolul nostru în acest protocol. Noi, teoretic, trebuie să identificăm, conform datelor GPS pe care ni le trimite ISU, proprietarul terenului. (...) Noi îl putem identifica doar în cazul în care acesta are subvenție pe suprafață. Pentru că dacă nu are, nu figurează în baza noastră de date și, practic, nu figurează pe harta noastră. În cazul în care am identificat proprietarul, el va fi sancționat, conform procedurilor APIA (...), cu reducerea subvenției”, a declarat Haschi Andras, șeful APIA Harghita, pentru Agerpres.

Șeful APIA a făcut apel la locuitorii județului „să nu își curețe terenul cu chibritul”, avertizându-i că dacă își incendiază suprafețele riscă să piardă din subvenția pe suprafață acordată de Uniunea Europeană.

Și reprezentanții Prefecturii Harghita au avertizat cu privire la riscurile asociate arderii vegetației uscate.

„În condiții de secetă pedologică din această iarnă și datorită vântului puternic, astfel de situații devin deosebit de periculoase, mai ales dacă în apropierea zonelor afectate se află locuințe. Incendiile de vegetație uscată s-au extins rapid pe suprafețe mari, iar pompierii profesioniști și voluntari au depus eforturi pentru a opri propagarea focului. Este important ca oamenii să conștientizeze riscurile asociate arderii vegetației uscate. Pentru a preveni tragedii, trebuie respectate regulile de siguranță. Arderea vegetației uscate este strict interzisă, la fel și utilizarea focului deschis în zone cu risc de incendiu, mai ales pe timp de vânt puternic și secetă”, se arată într-un comunicat de presă.

Nerespectarea regulilor menționate mai sus atrage sancțiuni cuprinse între 7.500 și 15.000 lei pentru persoanele fizice și între 50.000 și 100.000 lei pentru persoanele juridice.

Potrivit IGSU, în ultimele 24 de ore, din cele peste 500 de incendii înregistrate în toată ţara, o pondere însemnată a fost reprezentată de arderile necontrolate ce s-au manifestat în 85 de localităţi din 14 judeţe.

Suprafaţa de teren afectată a depăşit 3.500 de hectare. Cele mai afectate judeţe au fost Caraş-Severin, Hunedoara şi Alba, unde focul a pârjolit peste 2.800 de hectare.