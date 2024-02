Strategia promițătoare a Ambasadei SUA pentru ca românii să scape de vize. „Am primit e-mail fără să fac vreo solicitare”

România este printre puținele țări membre UE care au nevoie încă de vize pentru a călători în SUA, dar situația s-ar putea schimba în viitorul apropiat.

Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, Kathleen Kavalec, a depus jurământul pe 20 decembrie 2022, iar de atunci a afirmat în repetate rânduri că unul dintre principalele sale obiective este ca în timpul mandatului său românii să ajungă în situația în care să poată călători fără vize peste Atlantic. Și chiar dacă încă nu a reușit asta în timpul scurt avut la dispoziție, a arătat că este decisă să-și ducă planul la bun final și pare că a găsit și câteva soluții.

„Este scopul meu în acest mandat. Nu poate fi mai devreme de 2025, pentru că avem de măsurat anual rata de respingere, din 1 octombrie până pe 1 octombrie. Dacă totul va fi bine, probabil, la începutul anului 2025. Sperăm. Nu este garantat. Depinde de multe lucruri ce se pot întâmpla, dar eu cred că ne aflăm pe drumul cel bun”, a declarat ambasadoarea SUA, cu ocazia unei vizite în Oradea, la finele anului trecut.

De atlfel, în 2023 România a înregistrat cea mai scăzută rată de refuz a vizelor pentru SUA, de 8,79%, potrivit datelor oferite de Ambasada României de la Washington. Deocamdată nu e suficient, pentru că rata de respingere ar trebui să fie de sub 3%, dar e evident că primii pași au fost făcuți.

Iar una dintre soluțiile găsite de americani în ultimele săptămâni este ca zeci de mii de români care au deja vize să fie invitați la ambasadă, pentru reînnoirea documentelor, fără niciun interviu. Mai mult, au început să fie invitați și cei care au avut până acum câțiva ani vize, în ideea că va fi aproape o formalitate ca și aceștia să primească vize, iar astfel procentul celor acceptați să crească și mai mult, efectul fiind evident scăderea numărului celor refuzați.

Primii pași concreți, primele mici probleme

Strategia pare să dea rezultate. Pe grupul de Facebook Vacanțe do it yourself, mai mulți români spun că au fost chemați la Ambasada SUA pentru a-și prelungi vizele.

„Vă contactăm pentru a vă informa că cetățenii români sunt eligibili pentru programul de reînnoire a vizelor fără interviu, ca parte a planului nostru de îmbunătățire și simplificare a serviciilor de viză. Aceasta înseamnă că ați putea fi eligibil(ă) să vă reînnoiți viza fără să trebuiască să vă programați un interviu la Ambasada SUA de la București”, e mesajul primit de aproape zeci de mii de români din partea Ambasadei SUA din România.

Evident, acțiunea, care face parte din această strategie româno-americană, mai are și câteva mici disfuncționalități, așa cum spune unul dintre membrii grupului amintit.

„Bună ziua. Am completat tot ce era necesar pentru prelungirea vizei de America și am fost programată la interviu. Am înțeles eu greșit, nu era vorba că elimină interviul pentru prelungirea vizei? Sau nu stiu eu să completez. Mulțumesc frumos”, a postat ea.

„Cred că urmează să se întâmple asta. Încă nu e bătută în cuie”, i-a răspuns cineva. Altul a confirmat că a fost chemat să-și prelungească viza chiar dacă mai e valabilă încă doi ani: „Eu am primit acest e-mail fără să fac eu vreo solicitare. Mai am aproximativ doi ani viză valabilă.”

„E pentru cei care au avut. Dau vize multe, procent respinși mic (pentru că se adaugă cei care trec așa, fără interviu) și ca urmare se speră renunțarea totală la viză”, i-a răspuns cineva.

„Chiar și pentru cei care au avut vize și se aplică pentru reînnoire, scrie negru pe alb pe site-ul Ambasadei SUA că se poate cere prezența la interviu chiar dacă s-a aplicat pentru reînnoire fără interviu”, a intervenit altcineva în discuție.

Un calcul bine făcut

„Ideea era că proporția celor acceptati crește și peste nu știu ce prag se renunță total la vize”, a confirmat altul. „În situația schimbării numelui sau a sexului, viza se acordă în urma interviului”, a scris o doamnă. „Vă contrazic! Eu mi-am schimbat numele și am călătorit cu ambele pașapoarte, viza fiind pe numele inițial, nu cel actual. Și un document tradus și legalizat. Așa mi s-a spus de la ambasadă când am sunat să întreb”, a spus o altă doamnă.

„Da, pentru că aveați valabilă viza. Dacă aveați viza expirată și trebuia reînnoită cu numele nou, ați fi fost chemată la interviu”, i-a răspuns prima doamnă.

„În cont scrieți la opinia dumneavoastră și vă deblochează ei viza fără interviu. Am avut zilele trecute acest caz și s-a rezolvat prin contactul acesta”, a fost un sfat.

„Trebuia să selectezi „viză fără interviu”. Eu așa am făcut și am primit viza fără a fi chemată la interviu”, a spus altcineva.

„Eu am reînnoit viza prin curier fără să mă prezint la ambadadă. Am completat online informațiile cerute, am plătit taxa la Banca Transilvania, am trimis pașaportul prin curier și l-am primit înapoi după o săptămână. Condiția este ca viza anterioară să fie obținută dupa 2008 și să nu fie expirată de mai mult de un an. Am avut viză pe 10 ani, iar cea nouă tot pe 10 ani este”, a completat un alt membru al grupului.

„Viză fără interviu pentru cei cărora le-a expirat viza, dar nu mai mult de patru ani”, l-a corectat altul.

Parte a unei strategii comune a celor două guverne, român și american, acțiunea ar trebui să ducă la intrarea României în programul Visa Waiver, în 2025. Pentru asta, oficialii americani trebuie să acorde cât mai multe vize și să scadă rata de refuz până sub 3%, iar obiectivul trebuie îndeplinit până la 30 septembrie 2024, când se încheie anul fiscal american.

Programul Visa Waiver le permite cetăţenilor din țările incluse să călătorească în Statele Unite ale Americii în scop turistic, pentru afaceri ori tranzit pentru o perioadă de 90 de zile sau mai puţin fără să mai aibă nevoie de viză. Dintre cetățenii țărilor din Uniunea Europeană, doar românii, bulgarii și ciprioții au nevoie de vize pentru a călători în Statele Unite ale Americii.