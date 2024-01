Sorin Grindeanu, despre protestele transportatorilor: Să începi direct cu acţiuni de tipul acesta e cel puţin ciudat

Ministerul Transporturilor nu a primit în ultimele 2 - 3 săptămâni cereri din partea transportatorilor pentru discuţii sau consultări, iar a începe direct cu acţiuni de tipul acesta este cel puţin ciudat, a declarat, vineri seara, ministrul de resort, Sorin Grindeanu.

"A fost o întâlnire undeva în jurul orei 3 (15:00 - n. r.), la Guvern, cu premierul şi cu vicepremierul Neacşu. Ştiu că au fost reprezentanţi ai celor care protestează. E foarte bine că există acest dialog. Mi-aş fi dorit ca lucrurile astea să se întâmple înainte, nu să se înceapă direct cu acţiuni, să zicem, de acest tip. Cel puţin în ceea ce priveşte Ministerul Transporturilor, eu n-am primit în ultimele 2 - 3 săptămâni cereri de a ne vedea, de a discuta, de a avea anumite consultări. Sigur, eu am periodic cu asociaţiile de transportatori, dar să începi direct cu acţiuni de tipul acesta e cel puţin ciudat, dar e mai puţin important acest lucru. Cel mai important lucru ar fi ca să se înţeleagă şi să se găsească...", a susţinut Grindeanu la Digi TV.

Făcând referire la faptul că transportatorii şi fermierii protestatari nu au fost lăsaţi să intre în Bucureşti, şeful de la Transporturi a subliniat că toată lumea trebuie să respecte legea, iar aceştia nu au autorizaţie pentru a protesta, transmite Agerpres.

"Toată lumea în această ţară - şi atâta timp cât suntem ţară membră a Uniunii Europene - trebuie să respecte legea. Aţi văzut că îşi doresc să intre în Bucureşti fără a avea autorizaţie. Eu cred că atunci când vrei să fii conform legii, când vrei să fii ascultat şi respectat, în primul rând trebuie să respecţi cadrul legal. Înţeleg că au fost tot felul de discuţii între prefect în ultimele zile şi aceşti protestatari. Eu am avut discuţii văzând direct, vă spun sincer, văzând direct că există această acţiune - până la urmă - de a veni spre Bucureşti. Am întrebat colegii: 'Am fost contactaţi, s-a dorit înainte să avem un dialog, înainte de treaba aceasta?' şi mi s-a spus că 'Nu, nu înţelegem de ce e aşa'. Am contactat o parte din asociaţii. Zic; 'Ok, veniţi să vedem'. Parte dintre ei erau un pic miraţi că s-a ajuns direct la acţiuni aşa, mai radicale, aşa cum le vedem acum", a afirmat Sorin Grindeanu.

În ceea ce priveşte revendicările protestatarilor, ministrul a precizat că vămile nu ţin de Ministerul Transporturilor, însă cântăririle din vămi da, iar la cântare nu se va renunţa.

"Vămile nu ţin de Ministerul Transporturilor, cântăririle din punctele de trecere a graniţei da, numai că n-o să le desfiinţăm niciodată, aşa cum unii îşi doresc, fiindcă nu e legal şi nu e corect. (...) Nici nu putem să nu facem cântăriri, eu cred că nu se poate lucrul acesta într-o ţară membră a Uniunii. Nu cred că putem să nu plătim rovinietă. Dacă ni se spune că pe camioane noile reglementări vor cere să avem GPS sau vom avea GPS nu înţeleg de ce nu se vrea. N-aş vrea să speculez, dar nu înţeleg de ce nu se vrea acest lucru. Am văzut că parte dintre cei din transporturi nu vor aceste lucruri", a arătat Grindeanu.

Acesta a subliniat că nu se pierde foarte mult timp la cântărire, acest proces durând între 40 şi 50 de secunde.

"Eu vă spun că vor fi în continuare cântare în vămi, că vom putea în perioada imediat următoare, parte mare dintre ele, să le modernizăm. Unele au fost modernizate, investim să modernizăm şi altele. Să ştiţi că la cântărire, efectiv ca timp pierdut în vămi, e undeva între 40 şi 50 de secunde. Nu din cauza cântăririi efective se pierde timpul în vămi şi nu-şi permite nimeni în toată Europa să elimine aceste lucruri", a susţinut el.

Grindeanu a respins şi acuzaţiile potrivit cărora transportatorii ucraineni ar avea prioritate în detrimentul camionagiilor români, în special în portul Constanţa.

"Nu e adevărat, nu există niciun fel...din contră, astea sunt chestiuni care poate n-au fost... Şi aici e o parte - şi pot să-mi asum o parte de vină, poate n-am explicat eu şi cei din portul Constanţa foarte bine lucrurile, cum au fost organizate şi cum sunt organizate în port. Să ştiţi că am făcut faţă două veri la rând la un aflux extraordinar sau record de mărfuri, având în vedere ceea ce se întâmplă în Ucraina, fără foarte mari perturbaţii. Lucrurile au fost organizate fără ceea ce se spunea mai devreme şi eu cred că asta e dintr-o lipsă de informare, ca şi când camionagii din Ucraina intră în faţă. Exclus aşa ceva, nu este adevărat! Ăsta este un lucru fals sau, dacă s-a întâmplat punctual aşa ceva, este ilegal şi vreau să mi se semnaleze, dar vizavi de regulă să existe, să intre înainte, ăsta este un lucru fals şi este o manipulare pe care probabil unii o fac în aceste zile şi dezinformează", a mai spus ministrul Transporturilor.

Transportatorii au declanşat miercuri proteste spontane, fiind nemulţumiţi, printre altele, de evoluţia preţului la RCA. De asemenea, reprezentanţii unor organizaţii agricole reprezentantive au anunţat că nu au nicio o legătură cu protestul spontan anunţat în mediul online de fermieri din mai multe zone ale ţării, însă au confirmat participarea unor fermieri din organizaţiile lor.

Premierul Marcel Ciolacu a avut vineri, la Palatul Victoria, consultări cu delegaţia transportatorilor şi fermierilor, în care au fost analizate problemele semnalate de reprezentanţii celor două sectoare de activitate, soluţiile legale în acord cu normele la nivel european, precum şi modalitatea de aprobare a acestora. Potrivit unui comunicat al Guvernului, a fost stabilit un calendar strâns de întâlniri punctuale cu ministerele şi instituţiile cu atribuţii în soluţionarea unora dintre aspectele discutate în cadrul întâlnirii

Cu o zi înainte, ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a discutat cu reprezentanţii confederaţiilor şi asociaţiilor relevante de transportatori, discuţiile urmând a fi reluate miercurea viitoare.