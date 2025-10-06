search
Soluția simplă ca România să devină o forță în UE. Analiza unui nou proiect de țară

0
0
Publicat:

Profesorul Valentin Naumescu consideră că noul proiect național al României trebuie să pornească de la refacerea încrederii pe plan intern, după episoadele care au dus la polarizarea societății mai mult ca oricând. În același timp, reconstrucția nu se face cu promisiuni, ci cu încredere recâștigată între români și un nou rol asumat în Europa.

România poate și trebuie să devină o forță în UE. FOTO: Unsplash
România poate și trebuie să devină o forță în UE. FOTO: Unsplash

Valentin Naumescu, profesor de relații internaționale la Universitatea Babeș-Bolyai, consideră că România nu se mai poate complace la nesfârșit în situația în care este o țară fără niciun proiect național. De altfel, însuși președintele Nicușor Dan recunoștea că România nu a reușit să-și stabilească propriul proiect național.

„Legat de reforma statului, aveți dreptate, România nu are un plan de țară în momentul ăsta. Deși există bună intenție în multe zone din administrația publică din România, nu vedem o emergență de reformă de la nivelurile medii și de jos ale administrației, și atunci e foarte important ca, în procesul de reflexie despre cum să facem această reformă, mediul privat să fie implicat și de-asta dialogul cu dumneavoastră este foarte important. Deci, da, există voință de reformă, dacă ne uităm însă la cum, mai avem de lucrat puțin la asta”, a declarat șeful statului, la mijlocul lunii septembrie, în cadrul AmCham CEO Business Forum 2025, desfășurat la Hotel InterContinental Athénée Palace.

Soluția lui Naumescu

Profesorul Valentin Naumescu pune în prim-plan nevoia de reconciliere a societății și de refacere a reîncrederii românilor în ei înșiși și în propria țară.

„Noul proiect național, în vremuri de cumpănă pe plan extern, trebuie să pornească de la refacerea încrederii pe plan intern. Este nevoie să depășim criza neîncrederii profunde din democrația și societatea noastră, alimentată și speculată copios în ultimii ani de Rusia agresoare”, este opinia exprimată de profesorul Valentin Naumescu pe rețelele sociale.

În același timp, România trebuie să depășească mentalitatea păguboasă pe care o au mulți politicieni și diplomați. Altfel spus, România trebuie să renunțe la imaginea sa de stat marginal al Uniunii Europene, fără niciun cuvânt de spus la Bruxelles și mereu pasivă. În același timp, o bază de pornire trebuie să fie de la ideea asumării rolului european al țării.

„Este nevoie să prezentăm, pe plan intern și extern, o viziune realistă, inovativă și creativă a priorităților României în cadrul UE, care să depășească stadiul inițial de "stat membru nou", timid, ezitant și asistat financiar și politic, definindu-ne ca stat matur, predictibil și competent, care stă acum cu demnitate la masa procesului decizional european. Majoritatea românilor oferă susținere clară pentru apartenența României la UE, iar aceasta este o bază de pornire foarte solidă”, consideră Valentin Naumescu.

Profesorul Valentin Naumescu
Profesorul Valentin Naumescu
Citește și: Soluțiile prin care Moldova ar rezolva definitiv problema care o trage înapoi de 35 de ani: „Trebuie scoși neapărat din lumea aia rusă”

În lipsa încrederii românilor în propria țară și în propria capacitate de a-și depăși condiția pe care tot ei și-au autoimpus-o, cu greu se poate vorbi de o evoluție. Iar totul trebuie să înceapă cu recâștigarea încrederii.

„Recâștigarea încrederii româno-române și relansarea României ca țară europeană credibilă, democratică și dezvoltată, ca partener și aliat predictibil în cadrul lumii libere occidentale (UE, NATO, parteneriatul strategic cu SUA), trebuie să devină prioritățile sistemului politic și administrativ al statului român, dar și al nostru, ca societate, ca profesioniști și ca cetățeni activi, corect informați și responsabili”, mai spune Naumescu.

Ce are de făcut statul român

Profesorul clujean vorbește și despre reconcilierea unei societăți mai polarizate ca oricând. Atâta timp cât societatea românească va fi una divizată, România va fi o țară fără vlagă.

„Da, cred sincer că reconcilierea internă a societății românești și recâștigarea încrederii cetățenilor în instituțiile statului român sunt posibile. Statul, prin instituțiile și oamenii care sunt în serviciul public, trebuie să lucreze mult mai mult, mai bine și mai corect pentru aceste obiective esențiale”, susține Naumescu.

Valentin Naumescu crede în patriotism și vorbește despre nevoia de a pune stop pradigmei urii și de a depăși faliile ideologice în care se cramponează foarte mulți români.

„Cred în patriotismul responsabil, lucid, rațional”

„Cred în patriotismul responsabil, lucid, rațional al marii majorități a românilor. Cred în dialog și argumentație. Cred în educație, cultură, știință, rațiune, moderație. Să oprim etichetările și generalizările, să oprim jignirile și violența verbală, să ieșim din paradigma urii și a discursului simplist al faliilor ideologice mult exagerate”, adaugă profesorul clujean.

România își poate atinge potențialul dar cu condiția reunificării societății și a atingerii unor obiective fundamentale. Iar scopul final, obiectivul de țară, ar trebui să fie ca România să-și ocupe locul pe care i-l oferă dimensiunile și potențialul său economic, adică să fie cel puțin a șasea țară ca importanță în Uniunea Europeană.

„Nu sunt adeptul vorbelor mari fără acoperire, dar prin recâștigarea încrederii și reunificarea societății în jurul a câtorva obiective fundamentale (dincolo de care sigur că vor exista în continuare pluralism politic și competiție electorală, în condițiile statului de drept), România își poate atinge pe deplin potențialul politic și economic de țară europeană mijlocie, a șasea ca mărime a UE din cele 27 actuale, cu o poziție geopolitică importantă, cu resurse și cu legături strânse și relevante cu marile puteri occidentale, dar și cu un rol tot mai important în regiunea noastră”, încheie Valentin Naumescu.

