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Secretul bine păzit al regimului Ceaușescu: accidentul care a afectat-o grav pe Elena Ceaușescu în 1979. Securitatea a blocat orice informație

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Elena Ceaușescu a fost implicată într-un accident rutier grav în 1979, un incident ținut in mare secret. Potrivit unor documente publicate de CNSAS, soția dictatorului Nicolae Ceaușescu a suferit un traumatism cranian sever, iar Securitatea a cenzurat orice urmă a evenimentului.

Elena și Nicolae Ceaușescu, într o vacanță în Deltă, în 1976. FOTO arhivă
Elena și Nicolae Ceaușescu, într o vacanță în Deltă, în 1976. FOTO arhivă

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității a publicat o serie de documente care confirmă că Elena Ceaușescu a fost victima unui accident rutier grav în 1979, informație ascunsă complet opiniei publice. 

„Este mai puţin ştiut că în 1979 Elena Ceauşescu a fost implicată într-un grav accident de circulaţie. Autorităţile nu au făcut public evenimentul şi toate ştirile pe această temă au fost cu grijă cenzurate”, notează CNSAS într-o postare pe Facebook

CNSAS subliniază că „secretomania este una din trăsăturile de bază ale oricărui regim totalitar”, iar „comunismul românesc nu a fost o excepţie în acest sens”.

Presa străină, ținută în întuneric

Potrivit documentelor, nici jurnaliștii străini acreditați în România nu au avut acces la informații clare. „Nu numai publicul român a fost ținut în întuneric, dar nici presa străină nu a avut acces la mai multe informații”, arată CNSAS.

În lipsa unor date oficiale, au circulat mai multe versiuni contradictorii despre modul în care s-ar fi produs accidentul. CNSAS menționează că existau „cel puțin trei teorii”: șoferul ar fi evitat un copil și ar fi lovit o mașină din sens opus; nu ar fi păstrat distanța și ar fi lovit vehiculul din față; sau ar fi pierdut controlul din cauza carosabilului umed și ar fi intrat într-un copac.

Ce se știe cu certitudine

Potrivit CNSAS, „ce se poate spune cu certitudine este că Elena Ceaușescu a fost victima unui accident, în urma căruia a suferit un traumatism cranian sever şi a lipsit un timp din spațiul public”.

„Dovadă că acest eveniment a avut loc cu adevărat şi că cenzura comunistă nu a reuşit să acopere complet evenimentul, este un telex transmis din Bucureşti de un corespondent France Press, care sosise în România pentru a asista la al XII-lea Congres al PCR din noiembrie 1979. Din telex reiese că publicaţia belgiană 'La Libre Belgique' a fost sursa iniţială de informare”, se mai arată în postare.

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității subliniază: „Este evident faptul că Securitatea intercepta nu doar toate telexurile ziariştilor străini ci îi şi urmărea pe toţi aceşti ziarişti acreditaţi de statul român comunist”.

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Instituția a publicat și imagini cu aparatul folosit pentru interceptarea telexurilor, modelul CT12, care „se conecta în serie pe linia telex-centrală şi copia tot traficul mesajelor trimise-primite”.

Aparatul folosit pentru interceptarea telexurilor. FOTO FB CNSAS
Aparatul folosit pentru interceptarea telexurilor. FOTO FB CNSAS

Telexul interceptat de Securitate

CNSAS redă și o notă întocmită de Securitate pe baza unui schimb de mesaje între AFP Viena și corespondentul său la București. 

„La 17 nov. 1979 Agenția France Presse - Viena adresează lui Dupuy Albert [Dupuis Albert], corespondentul său acreditat la Congres, următorul telex: «După unele știri apărute în ziarul La Libre Belgique, o înaltă personalitate română a fost victima unui grav accident de automobil. Este vorba de Elena Ceaușescu, al cărei șofer a murit în timpul accidentului. Nu poți găsi şi altceva în plus față de aceste rânduri?»”, se arată în document.

Documentul prezentat de CNSAS: FOTO FB CNSAS
Documentul prezentat de CNSAS: FOTO FB CNSAS

Răspunsul jurnalistului, interceptat, consemna:

„Accidentul a avut loc în urmă cu câteva săptămâni în timpul vizitei lui Jivkov, între București și Sinaia. Dar D-na Ceaușescu, care s-a restabilit între timp, va asista luni la dezbaterile Congresului. Nimic nu confirmă că şoferul ar fi murit în accident. Am aflat din surse particulare că mașina în care se afla D-na Ceauşescu a luat-o spre stânga pentru a evita un copil și că astfel s-a ciocnit cu un autoturism care venea în sens invers. Mă întreb dacă în aceste condiții merită să se facă o informație specială (corespondenţă). Gândesc că ar fi suficient să se facă menţiunea acestui accident în corespondența deschiderii Congresului, pe care vă o voi trimite mâine»”.

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Documentul prezentat de CNSAS: FOTO FB CNSAS
Documentul prezentat de CNSAS: FOTO FB CNSAS

„<D-na Elena Ceaușescu, soția șefului de stat şi şef al Partidului Comunist Român și membru al Comitetului Politic Executiv al PCR care, în urma unui accident automobilistic, a fost nevoită să stea câteva zile în afara oricărei activități politice, va asista luni la Congresul Partidului Comunist, s-a aflat din surse particulare la București. În timpul vizitei d-lui Todor Jivkov în România, acum câteva săptămâni, autoturismul în care se afla d-na Ceaușescu s-a ciocnit cu un automobil ce venea în sens invers, pentru a evita un copil care se angajase imprudent în traversarea șoselei.>”, mai transmitea Dupuy Albert.

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