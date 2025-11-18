Corpul de Control al MAI verifică contractul de chirie al Prefecturii Bucureşti după facturi uriaşe

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a anunţat marţi că la sediul Prefecturii Bucureşti a fost trimis Corpul de Control al Ministerului de Interne (MAI) pentru verificări asupra contractului de închiriere a unui spaţiu administrativ. Contractul a fost semnat în 2022 cu RA-APPS pentru suma de 25.000 de lei lunar, plus utilităţi, însă facturile primite ulterior au depăşit constant 140.000 de lei. În vară a fost propus un act adiţional de 220.000 de lei, pe care fostul prefect nu l-a semnat.

Pot doar să mă bucur de acest control, în urma căruia sper să găsim tot sprijinul pentru a rezolva această problemă”, a scris prefectul pe Facebook. Acesta subliniază că sediul Prefecturii ar fi trebuit pus la dispoziţie gratuit de Primărie, conform legii din 1994, fiind vorba de un spaţiu de 3.500 mp.

„Când au început lucrările de consolidare la PMB, Prefectura a fost mutată la Piaţa Presei Libere. Când PMB a revenit în sediul actual, surpriză, noua compartimentare nu mai permitea relocarea Prefecturii. În 2022, fostul prefect Greblă decide semnarea unui contract cu RA-APPS pentru închirierea spaţiului din Batiştei 13 (fosta Ambasadă a SUA). Decizie justificată, având în vedere condiţiile fostului spaţiu. Justificarea însă se cam opreşte aici”, a adăugat Nistor.

Prefectul explică situaţia facturilor: „Prima factură primită de la RA-APPS – 140.000 de lei! Greşeală? Mai multe luni facturate? Nu! Toate facturile următoare, lunare, au avut valori similare. Apoi a crescut la 160.000 de lei. Iar din vara acestui an, la 220.000 de lei pe lună. A fost printre primele probleme pe care le-am găsit aici, situaţie semnalată inclusiv de fostul prefect, căruia îi mulţumesc că nu a semnat ultimul act adiţional”.

Andrei Nistor a precizat că, în paralel cu controlul MAI, s-au căutat soluţii pentru eficientizarea cheltuielilor: „Sper să găsim tot sprijinul pentru a rezolva această problemă şi pentru a nu mai muta banii dintr-un buzunar în altul. Asta, în timp ce noi nu putem digitaliza Prefectura pentru că nu avem buget. Ştiţi cât costă? Jumătate de lună de chirie”.