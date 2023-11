Scenariul corvetelor tinde să se repete. Forțele Navale pot rămâne și fără submarine VIDEO

MApN a primit aprobarea prealabilă pentru a achiziționa două submarine Scorpène, dar unele voci contestă această dotare, iar experții spun că riscăm să intrăm în scenariul corvetelor și să ajungem la anularea programului. O astfel de situație aduce mari vulnerabilități la Marea Neagră.

România are în plan să achiziționeze două submarine de atac Scorpène, iar Parlamentul a și dat o aprobare prealabilă pentru acest program de înzestrare de 2 miliarde de euro. Dar dotarea Forțelor Navale cu astfel de mijloace de luptă nu mai este așa sigură, după ce premierul Ciolacu s-a îndoit de necesitatea încheierii unui astfel de contract. În contrapartidă, experții consultați de „Adevărul“ au susținut programul de dotare cu submarine cu argumente care greu pot fi combătute.

Cu toate că parlamentarii au dat o aprobare prealabilă programului de dotare cu submarine de atac, recent, presat probabil de nevoile bugetare, premierul Marcel Ciolacu a declarat că nu vede utilitatea acestui demers și că Ministerul Apărării are alte urgențe în acest moment. „Eu, ca şi parlamentar, nu neapărat ca şi prim-ministru, eu nu cred că programul cu submarinele e ceea ce trebuie României. Am spus-o şi în Guvern, ca prim-ministru, şi o spun ca parlamentar. În acest moment eu nu sunt de acord cu acea cheltuială. Cred că urgenţele Ministerului Apărării Naţionale sunt cu totul altele în acest moment“, a precizat Ciolacu.

Evitarea accidentelor tip Marea Baltică

În replică, analiștii consultați de „Adevărul“ îl contrazic categoric pe premier. Contraamiralul Constantin Ciorobea, ex-locţiitor al şefului Secţiei operaţii informaţionale din comandamentul NATO din Italia, a explicat că România are în plan demararea unor proiecte energetice importante în Marea Neagră și că această infrastructură trebuie protejată.

„Vom avea exploatări de gaze importante, vom avea conducte de transfer până la țărm. Am văzut ce s-a întâmplat în Marea Baltică. Brusc, a explodat o astfel de conductă. Trebuie să arătăm că suntem gata să ne apărăm investițiile de astfel de «accidente». Și cum putem face asta? Cu submarine este cel mai eficace. În mod normal, Forţele Navale ar trebui să opereze trei submarine. Unul în misiune de luptă, unul la pregătire şi unul în rezervă. În situaţii extreme, două în misiuni de luptă, unul în rezervă. Dar, în fine, ne descurcăm și cu două“, spune contraamiralul.

„Reamintesc că într-o situație ca acum, cu războiul din Ucraina, NATO nu poate trimite nave în Marea Neagră, nu ne poate ajuta. Există interdicție pentru submarinele Aliate la Marea Neagră. Așadar trebuie să ne descurcăm singuri în misiunea de depistare a eventualelor ținte“, spune contraamiralul.

Submarine la mâna a doua?

Fostul oficial NATO mai spune că nu înțelege cum poate fi gândită o strategie de apărare la Marea Neagră fără achiziționarea de nave de luptă. În plus, contraamiralul susține că dacă nu suntem hotărâți, programul submarinelor are toate șansele să aibă soarta celui pentru corvete care a fost anulat recent.

„Forțele Navale au nevoie și de corvete, și de submarine. Nu ne putem apăra numai cu nave purtătoare de rachete și baterii de rachete de coastă. Dacă facem asta, însemnă că Dobrogea este pierdută. Apoi, acest program (al submarinelor - n.red.) durează cam zece ani. Adică navele ajung la noi abia atunci. Cum poți să estimezi că peste zece ani Forțele Navale nu vor avea nevoie de submarine mai ales când, repet, derulăm investiții importante la Marea Neagră, investiții care trebuie protejate? Nu înțeleg. Oricum, tare mi-e frică să nu ajungem într-un scenariu precum cel al corvetelor. În urmă cu ceva ani s-a decis să construim aceste nave la Galați, dar a venit Liviu Dragnea și s-a împotrivit. A spus că facem licitație. Din păcate, acest program a fost închis până la urmă. Acum am fi putut să avem patru nave care să ne apere pe Marea Neagră. Parcă văd că în numai câțiva ani va fi sesizată necesitatea operativă de submarine și vom achiziționa unul sau două la mâna a doua“, a conchis contraamiralul.

Tensiunile cu Rusia

La rândul lui, analistul militar Aurel Cazacu spune că este trist că Guvernul României nu ia măsuri imediate pentru întărirea Forțelor Navale.

„Războiul din Ucraina nu se termină mâine, iar chiar dacă se termină, relațiile NATO cu Rusia nu vor fi cu mult mai bune decât sunt acum. Probabil, nu vor fi mai bune zeci de ani. Drept urmare, trebuie să fim pregătiți din punct de vedere militar, iar Forțele Navale ar fi primele care s-ar ciocni cu rușii. Deci, aveam nevoie de submarine încă de ieri, ca să spun așa. Apoi, trebuie să regândim proiectul corvetelor, pentru că nici fără ele nu se poate, iar șantierele navale din România sunt capabile să le fabrice după proiecte occidentale. Trebuie să subliniez că Forțele Navale au rămas cea mai «săracă» armă din Ministerul Apărării. Am luat avioane, primim blindate moderne, am contractat tancuri și drone înarmate, am achiziționat rachete HIMARS și PATRIOT, dar cu navele de luptă am rămas aproape ca înainte de ’89. Trebuie făcut ceva pentru că, repet, tensiunile cu Rusia vor rezista zeci de ani și «meciul» s-ar putea «juca» la Marea Neagră“, a precizat Aurel Cazacu.

Submarinele Scorpène dispun de sisteme de propulsie independente de aer şi se pot scufunda până la o adâncime de 350 de metri. Autonomia este de aproximativ 50 de zile, iar ca armament, Scorpène dispune de şase tuburi de torpilă, dar şi de rachete antinavă sau antiaeriene.