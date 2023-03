Românul erou care s-a aruncat în fața mașinii pentru a salva o fetiță, declarații după incident: „De o sută de ori aș mai face-o”

Un șofer român de TIR a reușit să salveze de la moarte fetița unei familii din Vaslui stabilite în Piacenza-Italia. Adrian Rusu, bărbatul care și-a riscat viața ca să evite o tragedie a povestit, pentru PRO TV, întreaga scenă.

Fetița fost, miercuri, la un pas de moarte după ce a ieșit din barul părinților și a ajuns pe carosabil, unde puțin a lipsit ca o mașină plecată în trombă să o spulbere. Prezența de spirit și curajul șoferului de TIR Adrian Rusu au făcut ca micuța să fie vie și astăzi. Copila s-a ales doar cu câteva mici zgârieturi și o sperietură zdravănă.

„Nu mai era fetița. Întorcându-mă cu spatele, ușa era larg deschisă la bar. Tindea să meargă către mijlocul drumului, deci pericolul creștea la fiecare centimetru de asfalt pe care îl trecea copilul”, a declarat salvatorul pentru Pro TV.

În același timp, el a auzit zgomotul puternic făcut de o mașină, care venea cu mare viteză. Fără să stea pe gânduri, bărbatul a sărit să o salveze.

„Zic: «Nu se poate». A fost momentul zero când fetița nu mai avea timp de reacție necesar, nici să se întoarcă înapoi, nici să traverseze înapoi pe partea cealaltă. Gândul a fost la fetiță, să salvez copilul și, din plonjon, am prins fetița, practic, după care m-am rostogolit până în partea cealaltă. Eu, în rostogolire, am ținut-o îmbrățișat”, a continuat acesta.

Familia fetiței i-a mulțumit public șoferului de TIR, pentru că le-a salvat copilul din ghearele morții.

„De o sută de ori aș mai face aceeași chestie. N-ai timp să stai pe gânduri”, a încheiat el.

De asemenea, carabinierii au văzut toată întâmplarea pe camerele de supraveghere și au pornit imediat pe urmele șoferului, care, după incident, nu a oprit. Au reușit să îl găsească în localitatea învecinată. Individul, un tânăr de 19 ani, care conducea o mașină înmatriculată în Elveția, a fost testat pozitiv pentru consum de droguri și a fost reținut, notează sursa citată.

Mesajul emoționant al familiei micuței

Întâmplarea a fost relatată miercuri pe grupul CSPFE.RO Romania Truckers Team de către mama fetiței, apoi distribuită de un alt șofer de TIR, Ilie Matei.

„Suntem Fam. Băcăoan și după multele căutări și foarte multe îndrumări din partea prietenilor și colegilor soțului meu... am reușit și noi să intrăm în "curtea" dumneavoastră... Suntem din Adjud, Vrancea... Dar stabiliți în Italia (Loc. Castel San Giovanni, Prov. Piacenza)... unde avem o mică afacere (Bar-Trattoria)... Am decis să ne stabilim în Italia pentru un viitor decent pentru noi și fetița noastră”, a relatat mama copilei.

„Am intrat pentru că ieri în jurul orelor 15.00 în fața barului s-a întâmplat un miracol, o minune... nici nu știu cum să o numesc... Și asta datorită acestui șofer de tir ,care ne-a salvat fetița de la moarte... Deci nu mi-am revenit nici acum”, a mai povestit mama.