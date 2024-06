Rezultate alegeri locale 2024. Cel mai longeviv primar din România conduce același oraș de 35 de ani

La alegerile locale din 9 iunie 2024, Gheorghiță Boțârcă, primarul PSD al orașului Topoloveni-Argeș, a câștigat un nou mandat, fiind în continuare cel mai longeviv primar de oraș din România.

Gheorghiță Boțârcă a câștigat un nou mandat de primar la Topoloveni, obținând 55,88% dintre voturi la alegerile locale 2024. Prezența la vot la Topoloveni a fost de 56,86%.

Gheorghiţă Boţârcă este primar la Topoloveni de 35 de ani, fiind în funcție din 1989. A candidat, rând pe rând, din partea FSN, PDSR şi ulterior PSD. Înainte de a fi primar, din 1977 până în 1989 a lucrat ca şef secţie auto la Cooperativa ”Muncitoarea”. Conform CV-ului său, are două facultăţi. A terminat prima facultate - Ingineria la Universitatea din Piteşti în 1997, la 33 de ani. În 2005 şi-a luat licenţa în ştiinţe administrative la SNSPA.

”Candidaturile sunt periodice şi au două elemente motivaţionale. Unul ca apartenenţă politică, şi nu m-am dezis niciodată (n.red.-de PSD) şi al doilea- munca pe care am făcut-o până acum, dar şi nivelul de satisfacţie a cetăţenilor, aprecierea din partea oamenilor. Faptul că am o comunicare deosebită cu oamenii, cu zâmbetul pe buze. Este elementul de satisfacţie în localitate: de unde am plecat şi unde suntem astăzi, pentru că este la superlativ. Se vede. Încrederea oamenilor mă determină să candidez din nou. Şi nu mă forţează nimeni. Mai repede m-ar forţa familia sau m-aş forţa eu să-mi văd de treabă”, declara în februarie 2024 primarul Gheorghiță Boțârcă pentru publicația interespublic.ro.

Conform celei mai recente declarații de avere, depuse în iunie 2023, Gheorghiță Boțârcă are o avere impresionantă, ce include printre altele 10 terenuri în Topoloveni, cu o suprafață totală de peste 75 de hectare, o casă în Topoloveni, o casă de vacanță la Băile Herculane, precum și conturi în bănci de peste 500.000 de lei, plus patru autoturisme.