search
Marți, 28 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei
Victor Ponta vine la Interviurile Adevărul

Reacția sindicatelor după condamnarea patronului care și-a ucis angajata gravidă: „Sunt vulnerabilități majore în protecția salariaților”

0
0
Publicat:

Blocul Național Sindical (BNS) condamnă ferm crima comisă de un angajator din București, după ce Tribunalul București a decis condamnarea acestuia la închisoare pe viață pentru uciderea unei angajate însărcinate.

FOTO: arhivă

Sindicaliștii consideră că sentința reflectă gravitatea faptelor, însă atrag atenția că acest caz scoate la iveală vulnerabilități majore în ceea ce privește protecția angajaților la locul de muncă.

„BNS consideră că sentința pronunțată reflectă gravitatea faptelor. Dincolo de dimensiunea penală, cazul evidențiază vulnerabilități majore în protecția salariaților la locul de muncă, inclusiv în ceea ce privește prevenirea hărțuirii, abuzurilor de putere și asigurarea unui mediu de lucru sigur. Este inacceptabil ca un angajator să exercite presiuni, intimidare sau comportamente abuzive asupra angajaților, fără ca acestea să fie semnalate și stopate la timp”, transmit reprezentanții BNS.

În reacția oficială, BNS solicită întărirea mecanismelor de control și încurajarea raportării cazurilor de abuz, precum și sancționarea rapidă a oricărei forme de violență sau hărțuire la locul de muncă.

Totodată, sindicaliștii critică blocajele legislative privind implementarea Organizația Internațională a Muncii Convenției nr. 190 privind eliminarea violenței și hărțuirii la locul de muncă, acuzând clasa politică de lipsă de acțiune.

„Siguranța și demnitatea lucrătorilor trebuie să fie o prioritate reală, nu doar un principiu declarativ”, subliniază BNS.

Victima, în vârstă de 24 de ani, era însărcinată în patru luni în momentul crimei. Potrivit anchetei, femeia a fost ucisă cu o violență extremă, autopsia indicând multiple plăgi produse prin loviri cu drujba, cauza decesului fiind hemoragia internă și externă. Agresorul, în vârstă de 72 de ani, patronul firmei unde lucra tânăra, și-a recunoscut fapta.

Datele din dosar arată că între victimă și angajator existau și relații financiare, femeia împrumutând aproximativ 15.000 de lei, sumă pe care începuse să o restituie. Apropiatii susțin că o parte din bani ar fi fost reținuți direct din salariu.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
După 40 de zile pe linia frontului ucrainean, soldaților „nu le mai pasă dacă supraviețuiesc”
digi24.ro
image
Se amână scumpirea biletelor de la metrou. Ministrul interimar de la Transporturi a pus proiectul în consultare publică
stirileprotv.ro
image
S-a declanșat MISIUNEA: „Susțin Bolojan!” Zeci de pagini și grupuri au apărut peste noapte. Conturi de boți, dedicate lui Bolojan
gandul.ro
image
Președintele Serbiei crede că România ar putea cădea „sub influența predominantă” a SUA.
mediafax.ro
image
Întâlnire surpriză în fața bisericii: Gigi Becali – Marius Șumudică. Ce au discutat cei doi. Exclusiv
fanatik.ro
image
O senatoare a demisionat din PSD din cauza moțiunii de cenzură semnată la comun cu AUR: „Nu pot face parte dintr-un proiect care sacrifică valorile democratice”
libertatea.ro
image
Senatoarea PSD Victoria Stoiciu a demisionat din partid: „Nu voi gira niciodată normalizarea fascismului”. Grindeanu: „E democrație”
digi24.ro
image
Imagini incredibile: Dan Alexa, repriză de box pe gazon!
gsp.ro
image
Sandra Izbașa, oprită de Poliție în trafic, în miez de noapte. "Hai, scoate și tu șprițul ăla" / "E sub scaun"
digisport.ro
image
Salariile mari sunt rare în România: peste 9.500 lei net te plasează în top 8% angajați bine plătiți (analiză)
stiripesurse.ro
image
Al patrulea cel mai mare oraș din România tocmai a interzis păcănelele: „Următorul pas e interzicerea reclamelor la jocurile de noroc”
antena3.ro
image
Petrişor Peiu, arhitectul tehnic al moţiunii de cenzură AUR-PSD împotriva Guvernului Bolojan, deţinea la finalul lui 2024 un portofoliu bursier de 1,5 milioane de euro, cu poziţii majore la Banca Transilvania, Petrom şi Romgaz
zf.ro
image
A cincea zi când staţiile de alimentare rămân fără motorină. "Dezastru, domnule"
observatornews.ro
image
30 aprilie 2026: Ziua în care meteorologii Accuweather anunță un fenomen rarisim în București. Ce se întâmplă
cancan.ro
image
Pensiile nu vor mai ajunge pentru un trai decent. Românii, îndemnați să pună bani la ciorap. Avertisment dur
newsweek.ro
image
FOTO. Cât de frumoasă e femeia cu 22 de milioane de urmăritori pe Instagram
prosport.ro
image
De ce se închid minele de huilă de pe Valea Jiului. Efecte financiare asupra muncitorilor şi a cetăţenilor din zonă
playtech.ro
image
Elias Charalambous e istorie la FCSB! Întâlnirea cu Gigi Becali nu a mai avut loc. Exclusiv
fanatik.ro
image
Joc de rol: Ce ar face Băsescu sau Iohannis, în locul lui Nicușor Dan, la negocierea cu partidele, pentru a rezolva criza guvernamentală: ”Cred că ne dă istoria oarecare răspunsuri”
ziare.com
image
"48 de ore de nebunie!" E gata: italienii au făcut anunțul despre Inter, după scandalul uriaș de arbitraj izbucnit
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul face publica ”Lista băieților deștepți din energie / AVIZE DE RACORDARE DE 80.000 de MW, de 10 ori puterea instalată a României / 318 firme au capital social sub 1.000 de lei. 78% nu aveau angajaţi
stiripesurse.ro
image
Ieșirea PSD de la guvernare: zestrea de care se despart social-democrații
cotidianul.ro
image
ULTIMA ORĂ: Şi-a dat DEMISIA din Guvern
romaniatv.net
image
Incident violent într-un avion Wizz Air în timpul zborului! O femeie, agresată de o mamă cu doi copii după o ceartă. Poliția a intervenit la aterizare
mediaflux.ro
image
Nadia Comăneci s-a întâlnit cu cel mai bogat om al planetei! Cele 3 cuvinte adresate „Zeiței de la Montreal”
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
Antonia a izbucnit în lacrimi în direct la radio. Ce i-a spus Alex Velea a emoționat pe toată lumea. Până și Oana Zamfir a început să plângă (VIDEO)
actualitate.net
image
Povestea fascinantă a bărbatului „perfect normal” care a torturat și ucis 30 de femei în patru ani. Ce a spus înainte să fie executat: „Transmiteți dragostea mea”
click.ro
image
Cele 5 zodii afectate de luna plină în Scorpion de vineri. Nimic nu va mai fi la fel în viețile lor după vacanța de 1 Mai
click.ro
image
Prima demisie din PSD după alianța cu AUR: „Viziunea mea și direcția actuală a partidului au intrat pe contrasens total”
click.ro
Charles, Camilla, Trump SUA 2026, Profimedia (4) jpg
”Donald Trump se descompune!” Îngrijorări pentru președintele american după ce a apărut cu mâinile umflate
okmagazine.ro
Rulouri cu sunca si dovlecei Sursa foto shutterstock 1148367677 jpg
Răsfăț sănătos și rapid. Rulouri cu șuncă și dovlecei, perfecte când ești pe fugă
clickpentrufemei.ro
Regele Mihai (GettyImages 105216810 jpg
Ultimii curteni ai Casei Regale, în anii republicii comuniste
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rugăciunea pe care Ozana Barabancea a învățat-o de la o măicuță de la Mănăstirea Ghighiu: „S-au întâmplat niște minuni”
image
Povestea fascinantă a bărbatului „perfect normal” care a torturat și ucis 30 de femei în patru ani. Ce a spus înainte să fie executat: „Transmiteți dragostea mea”

OK! Magazine

image
”Donald Trump se descompune!” Îngrijorări pentru președintele american după ce a apărut cu mâinile umflate

Click! Pentru femei

image
Prietenii își fac griji în privința actriței Christina Applegate. „Nu face bine și orice se poate întâmpla”

Click! Sănătate

image
Cârnaţi şi aproape un carton de ouă. Ce mănâncă Tom Cruise când face cascadorii