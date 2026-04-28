Reacția sindicatelor după condamnarea patronului care și-a ucis angajata gravidă: „Sunt vulnerabilități majore în protecția salariaților”

Blocul Național Sindical (BNS) condamnă ferm crima comisă de un angajator din București, după ce Tribunalul București a decis condamnarea acestuia la închisoare pe viață pentru uciderea unei angajate însărcinate.

Sindicaliștii consideră că sentința reflectă gravitatea faptelor, însă atrag atenția că acest caz scoate la iveală vulnerabilități majore în ceea ce privește protecția angajaților la locul de muncă.

„BNS consideră că sentința pronunțată reflectă gravitatea faptelor. Dincolo de dimensiunea penală, cazul evidențiază vulnerabilități majore în protecția salariaților la locul de muncă, inclusiv în ceea ce privește prevenirea hărțuirii, abuzurilor de putere și asigurarea unui mediu de lucru sigur. Este inacceptabil ca un angajator să exercite presiuni, intimidare sau comportamente abuzive asupra angajaților, fără ca acestea să fie semnalate și stopate la timp”, transmit reprezentanții BNS.

În reacția oficială, BNS solicită întărirea mecanismelor de control și încurajarea raportării cazurilor de abuz, precum și sancționarea rapidă a oricărei forme de violență sau hărțuire la locul de muncă.

Totodată, sindicaliștii critică blocajele legislative privind implementarea Organizația Internațională a Muncii Convenției nr. 190 privind eliminarea violenței și hărțuirii la locul de muncă, acuzând clasa politică de lipsă de acțiune.

„Siguranța și demnitatea lucrătorilor trebuie să fie o prioritate reală, nu doar un principiu declarativ”, subliniază BNS.

Victima, în vârstă de 24 de ani, era însărcinată în patru luni în momentul crimei. Potrivit anchetei, femeia a fost ucisă cu o violență extremă, autopsia indicând multiple plăgi produse prin loviri cu drujba, cauza decesului fiind hemoragia internă și externă. Agresorul, în vârstă de 72 de ani, patronul firmei unde lucra tânăra, și-a recunoscut fapta.

Datele din dosar arată că între victimă și angajator existau și relații financiare, femeia împrumutând aproximativ 15.000 de lei, sumă pe care începuse să o restituie. Apropiatii susțin că o parte din bani ar fi fost reținuți direct din salariu.