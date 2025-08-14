Decizie a Guvernului: aproape 200 de posturi noi la Garda Forestieră, în plin scandal al tăierilor. Motivul invocat de stat

Guvernul a decis joi suplimentarea cu 197 de posturi a schemei de personal a Gărzii Forestiere Naționale. Executivul condus de Ilie Bolojan motivează că măsura este necesară pentru respectarea angajamentelor pe care România și le-a asumat la nivel european și internațional.

Executivul a adoptat o ordonanţă de modificare a articolului 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.77/2021 privind înfiinţarea Gărzii Forestiere Naţionale, act normativ care stabileşte la 842 numărul maxim de posturi pentru Garda Forestieră Naţională şi structurile subordonate, potrivit Agerpres.

Cum motivează Guvernul această decizie în plin scandal al tăierilor de posturi

"Modificarea este necesară ca urmare a suplimentării cu 197 de posturi, aprobată printr-un memorandum adoptat iniţial în luna aprilie, pentru gărzile forestiere din subordinea Gărzii Forestiere Naţionale. Măsura face parte din procesul de implementare a Legii nr. 296/2023 privind măsurile fiscal-bugetare şi are ca scop consolidarea capacităţii instituţionale a Gărzii Forestiere în contextul angajamentelor asumate de România la nivel european şi internaţional", spune Guvernul într-un comunicat de presă.

Noua structură prevede următoarea repartizare a posturilor:

Garda Forestieră Naţională - 82 de posturi, din care: 45 pentru personal cu pregătire în domeniul silviculturii; 37 pentru personal cu atribuţii auxiliare (juridic, economic, IT, administrativ);

Gărzile forestiere teritoriale: 760 de posturi, cu un minim de 85% alocate personalului de specialitate silvic.

"Această suplimentare a numărului de posturi este justificată de atribuţiile suplimentare asumate în aplicarea Regulamentului (UE) 2023/1115 privind produsele asociate cu defrişările, precum şi de necesitatea alinierii la standardele OCDE în domeniul protecţiei mediului şi al gestionării durabile a pădurilor", precizează Guvernul.