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Profesorii ies din nou în stradă. Protest de amploare în fața Guvernului și a Parlamentului. „Destul! Educaţia cere respect!”

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Sindicaliştii din educație protestează miercuri în fața Guvernului și a Parlamentului, nemulțumiți de prevederile noii legi a salarizării, care îi „condamnă la sărăcie”.

Profesorii protestează miercuri la Bucureşti. FOTO: arhivă
Profesorii protestează miercuri la Bucureşti. FOTO: arhivă

După luni de avertismente cu boicotul examenelor naţionale şi cu greva, sindicatele din educație revin în stradă. Miercuri, 17 iunie, mii de profesori și angajați din învățământ sunt așteptați în Capitală la un protest organizat în fața Guvernului și a Parlamentului, pe fondul nemulțumirilor legate de proiectul noii legi a salarizării, despre care afirmă că îi „condamnă la sărăcie”.

Potrivit unor surse sindicale, la manifestație sunt aşteptate aproximativ 20.000 de persoane. Acțiunea este organizată de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federația Națională Sindicală „Alma Mater”, cele trei organizații care au coordonat și protestele din ultimii ani.

Noul proiect al legii salarizării reprezintă încă o dovadă că revendicările profesorilor au rămas fără răspuns, spun liderii sindicatelor din învăţământ, subliniind că promisiunile făcute după greva generală din educație nu se regăsesc în documentul pregătit de Guvern.

În ajunul protestului, Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” a transmis un apel direct către angajații din sistem.

„Destul! Educaţia cere respect! Dragi colegi, mâine ieşim din nou în stradă. Ne strângem în Piaţa Victoriei pentru a ne cere drepturile!”, a transmis Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret”.

Nemulțumirile profesorilor nu se referă, însă, doar la salarii, ci şi la lipsa de investiţii din acest domeniu extrem de sensibil, care afectează nu doar cadrele didactice, ci și elevii.

„Măsurile de austeritate impuse recent şi nepăsarea guvernanţilor faţă de angajamentele asumate în anii trecuţi ne obligă să ieşim din nou în stradă. Fără o reacţie fermă şi unitară, drepturile noastre vor fi din nou afectate. (...) Fiecare angajat din educaţie are dreptul la condiţii socio-profesionale decente şi la recunoaşterea muncii depuse prin salarii corecte. Fiecare copil are dreptul la o educaţie de calitate”, transmite Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ.

Legea salarizării, ultima picătură

„Acum 3 ani am scris istorie. Pe 17 iunie, ieșim din nou în stradă!

Vă amintiți acest moment din 2023? Atunci, zeci de mii de voci au răsunat pe Calea Victoriei pentru demnitatea profesiei noastre și pentru salarii corecte.

Astăzi suntem forțați să protestăm din nou.

Promisiunile au fost înlocuite de măsuri de austeritate care ne lovesc direct:

Austeritate impusă: Reducerea bugetelor fără consultare.

Suprasolicitare: Creșterea normei didactice și ignorarea orelor suplimentare neplătite ale personalului didactic auxiliar și administrativ.

Salarizare incertă: Riscul eliminării mai multor sporuri în noua Lege a salarizării.

Miercuri, pe 17 iunie, ne cerem din nou drepturile!

Ne întâlnim în Piața Victoriei și mărșăluim pe Calea Victoriei până la Palatul Parlamentului.

Educația nu este o zonă de sacrificiu!

Uniți suntem puternici!”, a mai transmis Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”.

Liderii sindicali au criticat încă din luna aprilie forma aflată în lucru a legii salarizării, despre care spun că îi „condamnă” pe profesori la sărăcie și că ignoră angajamentele asumate de autorități în cadrul negocierilor purtate în ultimii ani.

Potrivit acestora, varianta de proiect al noii legi a salarizării unitare reprezintă „o încălcare flagrantă a legislaţiei în vigoare, o sfidare a angajamentelor asumate faţă de organizaţiile sindicale şi o dovadă incontestabilă că Guvernul, preşedintele României şi partidele politice îngroapă educaţia, în loc să o trateze ca pe fundamentul pe care se construieşte viitorul unei naţiuni”.

Trafic restricţionat

Protestul de miercuri va începe în Piața Victoriei, unde participanții se vor aduna începând cu ora 10:00. După mitingul din fața Guvernului, de unde se va pleca în marș către Parlament, pe traseul Calea Victoriei - Pod Națiunile Unite - bulevardul Națiunile Unite - bulevardul Libertății, urmând ca acțiunea să se încheie în zona Parcului Izvor. Potrivit programului aprobat de autorități, manifestația se va încheia la ora 14:30.

În acest context, Jandarmeria Capitalei a anunțat că au fost luate măsuri speciale pentru gestionarea traficului și a fluxului de participanți. Cei care ajung în Capitală cu autocare și microbuze vor putea coborî în zona alveolei Kiseleff, iar circulația din Piața Victoriei va fi reorganizată temporar pe durata manifestației.

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