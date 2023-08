Prima reacție a premierului Ciolacu după tragedia de la 2 Mai: „Vom anunța măsurile ce vor fi luate“ | EXCLUSIV

Matei Vlad Pascu, șoferul drogat care a ucis doi tineri în dimineața zilei de 19 august 2023, a fost lăsat să plece de polițiștii din Vama Veche cu o oră înainte de tragedie, deși în mașina sa fuseseră descoperite droguri.

„Adevărul“ a solicitat un punct de vedere prim-ministrului Marcel Ciolacu legat de tragedia din satul 2 Mai (Constanța) și de atitudinea polițiștilor care l-au lăsat liber pe șoferul drogat cu o oră înainte de accidentul teribil.

Întrebarea s-a referit și la ce măsuri vor fi luate privind acest caz care a revoltat o țară întreagă, inclusiv dacă sunt luate în calcul destituiri în cadrul Poliției Române.

„Cu domnul Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne am avut deja o discuție legată de acel caz teribil și urmează să anunțe măsurile ce vor fi luate”, a declarat premierul Marcel Ciolacu în exclusivitate pentru „Adevărul“.

Pe 17 august 2023, Matei Vlad Pascu, șoferul care ulterior a ucis doi tineri nevinovați, a ajuns în Constanța împreună cu tatăl său.

În seara de 18 august 2023, Matei Vlad Pascu a fost oprit în trafic în Constanța în cadrul unei acțiuni cu caracter preventiv. I s-a atras atenția cu privire la respectarea normelor rutiere și conduitei în trafic. Cu toate acestea, lui Matei Vlad Pascu nu i-a păsat.

În dimineața zilei de sâmbătă, 19 august 2023, în jurul orei 00.40, un bărbat a sesizat prin telefon la numărul unic 112 IPJ Constanța că un autoturism circulă dinspre Vama Veche spre 2 Mai cu posibile încălcări ale circulației rutiere.

Autoturismul, care era condus chiar de Matei Vlad Pascu, a fost dat în atenție tuturor efectivelor.

Au fost efectuate activități pentru localizarea automobilului. În aceeași dimineață, la ora 02.40, autoturismul a fost depistat de o patrulă mixtă circulând pe DN 39 din localitatea Vama Veche. Au fost legitimați șoferul și cei doi pasageri care îl însoțeau. În interiorul autoturismului, într-un pachet de țigări au fost descoperite droguri: un joint și patru pastile.

„Șoferul a fost condus la sediul Poliției Vama Veche. A fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea zero, fiind prezent la biroul de poliție până la 4.30 dimineața. Ulterior, șoferul ar fi consumat substanțe interzise. Șoferul nu a fost testat cu aparatul drug test, am dispus cercetarea prealabilă a unui ofițer și a doi agenți de poliție pentru a se stabili dacă există sau nu vreo abatere din punct de vedere disciplinar. Conducătorul auto nu prezenta semne specifice consumului de substanțe psihoactive. Au fost găsite nouă persoane la locația din Vama Veche unde șoferul ar fi consumat ulterior substanțe interzise. Drogurile ridicate din autoturism sunt diferite de cele indicate de aparatul drug test în urma testării din dimineața de sâmbătă 19 august”, a declarat luni, 21 august 2023, chestorul Constantin Glugă, șeful IPJ Constanța.