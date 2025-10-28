Preşedintele Nicuşor Dan i-a acordat gradul de general veteranului de război Iosif Rus, ajuns la 110 ani

Preşedintele Nicuşor Dan anunțat marţi, 28 octombrie, că a semnat decretul privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, veteranului de război Iosif Rus, ajuns la vârsta de 110 ani.

„Cu profund respect și în semn de recunoaștere pentru devotamentul, curajul și contribuția sa la apărarea țării, am semnat decretul privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, domnului Iosif Rus, veteran de război. La venerabila vârstă de 110 ani, domnul Rus rămâne un simbol al demnității și al patriotismului”, a scris Nicușor Dan, într-o postare pe Facebook.

De pe frontul celui de-Al Doilea Război Mondial, la catedră

Iosif Rus a luptat pe fronturile anilor 1942–1945, în Regimentul 95 Infanterie Turnu Severin, iar după război și-a regăsit vocația în educație, formând generații de elevi ca profesor de muzică, vreme de peste patru decenii, a explicat președintele

„Astăzi, cu prilejul zilei sale de naștere, îi transmit domnului Rus multă sănătate și îi mulțumesc pentru tăria de caracter și pentru toate sacrificiile făcute”, se mai arată în postare.

