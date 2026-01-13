search
Marți, 13 Ianuarie 2026
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu președintele Asociației Comitetelor Olimpice Europene. România pregătește două mari evenimente

Publicat:

Prim-ministrul Ilie Bolojan l-a primit, marţi, la Palatul Victoria, pe preşedintele Asociaţiei Comitetelor Olimpice Europene (EOC), Spyros Capralos. La întrevedere a participat şi viceprim-ministrul Tanczos Barna.

Întrevederea premierului Ilie Bolojan cu Spyros Capralos FOTO: Guvenul României
Întrevederea premierului Ilie Bolojan cu Spyros Capralos FOTO: Guvenul României

Preşedintele EOC a fost însoţit de Mihai Covaliu, preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român (COSR), George Boroi, secretar general al COSR, şi Octavian Morariu, membru al Comitetului Internaţional Olimpic (CIO) pentru România.

Potrivit Guvernului, vizita are loc într-un dublu context de importanţă majoră pentru sportul românesc, în condiţiile în care anul 2026 a fost declarat Anul „Nadia Comăneci”, marcând împlinirea a 50 de ani de la performanţa istorică obţinută de Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice de la Montreal, în 1976.

”Programul dedicat acestui moment aniversar va include, pe parcursul întregului an, evenimente sportive, educaţionale, culturale şi cu dimensiune internaţională. În acelaşi timp, România se pregăteşte să găzduiască, pentru a doua oară, Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE), ediţia de iarnă 2027, care va avea loc la Braşov. Dreptul de organizare a fost acordat ţării noastre în cadrul Adunării Generale a EOC din 2024, după ce România a mai găzduit competiţia în 2013”, menţionează Executivul. 

”Nadia Comăneci este un exemplu şi o sursă de inspiraţie pentru tinerii care aleg sportul. Performanţele sportivilor români contribuie semnificativ la imaginea României la nivel internaţional. Ne bucurăm că ţara dumneavoastră va găzdui din nou Festivalul Olimpic al Tineretului European”, a declarat preşedintele EOC, Spyros Capralos.

Festivalul Olimpic al Tineretului European reuneşte tineri sportivi cu vârste cuprinse între 14 şi 18 ani din întreaga Europă. Ediţia de iarnă de la Braşov va fi cea de-a 18-a din istoria competiţiei.

„Guvernul va susţine organizarea acestor evenimente, în limitele condiţiilor economice actuale. Apreciem sprijinul constant al Asociaţiei Comitetelor Olimpice Europene pentru dezvoltarea sportului românesc. Organizarea Festivalului Olimpic al Tineretului European reprezintă o oportunitate pentru ţara noastră”, a declarat prim-ministrul Ilie Bolojan.

Viceprim-ministrul Tanczos Barna a precizat că organizarea FOTE  confirmă experienţa României în organizarea competiţiilor internaţionale. „Festivalul Olimpic al Tineretului European demonstrează că România este recunoscută atât pentru rezultatele sportive, cât şi pentru capacitatea de a găzdui competiţii la standarde înalte”, a afirmat viceprim-ministrul.

În încheiere, reprezentanţii COSR au solicitat menţinerea investiţiilor în infrastructura sportivă pe lista de priorităţi. Guvernul României analizează soluţii pentru asigurarea unei finanţări eficiente a proiectelor, astfel încât să fie respectate angajamentele asumate, chiar şi în contextul economic actual.

