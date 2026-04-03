Posibile fragmente de dronă descoperite pe plaja din Tuzla. Autoritățile intervin de urgență

Mai multe posibile bucăți de dronă au fost descoperite vineri după-amiază pe plaja din Tuzla, după ce un bărbat a alertat autoritățile printr-un apel la 112.

La fața locului au intervenit echipaje ale Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Dobrogea, alături de polițiști, jandarmi și un echipaj al Serviciului Român de Informații, pentru a verifica situația, relatează presa locală.

Conform primelor informații, obiectele descoperite sunt fragmente metalice care par să provină de la o dronă. Zona a fost securizată, iar specialiștii urmează să stabilească proveniența acestora, precum și modul în care au ajuns pe plajă.

Nu este primul incident de acest tip în zonă. În luna februarie, alte resturi de dronă, fără inscripții vizibile, au fost găsite tot pe plaja din Tuzla. De asemenea, fragmente similare au fost descoperite în aceeași perioadă și pe o plajă din Mamaia.