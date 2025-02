Lucian Viziru a avut parte de o surpriză neplăcută în dimineața zilei de 1 februarie, când și-a găsit mașina vandalizată. Actorul a sesizat imediat poliția, iar ancheta este în derulare pentru identificarea făptașului.

Actorul își lăsase autoturismul într-un loc public, iar la momentul în care s-a îndreptat spre mașina sa pentru a pleca la muncă, a observat că parbrizul fusese spart.

„În noaptea de 31 ianuarie spre 1 februarie s-a întâmplat ceva dubios. Eu, dimineața, ca orice om normal m-am dus la muncă, voiam să mă duc cu mașina la muncă. Am ajuns la mașină, am deschis portiera, și am văzut asta (n.r. că parbrizul e spart). Cineva a avut grijă să îmi lase o amintire plăcută. Nu am mai putut să plec cu mașina la muncă, dar ce nu știe persoana respectivă, la fel cum nici eu nu știu de ce a făcut treaba asta, este că am găsit obiectul cu care s-a lovit mașina. Și acolo mai sunt și niște camere de supraveghere”, a povestit Viziru pe rețelele de socializare.

Actorul a apelat imediat la poliție pentru a raporta incidentul. La fața locului au ajuns polițiștii din cadrul Secției 1, care au constatat că autoturismul prezenta distrugeri la parbriz și mai multe zgârieturi pe capotă. Lucian Viziru a explicat cum, inițial, a avut o primă reacție neașteptată: „Aștept să vină poliția să vedem ce îmi spun. Sincer să fiu, prima dată, pentru o fracțiune de secundă m-am gândit că a căzut un porumbel gras din copac. M-am uitat în sus. București, 2025. Este singura mașină avariată”.

În apropierea locului unde își parcase mașina, actorul a descoperit și o pavea din ciment, despre care consideră că a fost folosită pentru vandalizarea vehiculului. De asemenea, pe zona respectivă sunt amplasate camere de supraveghere, ceea ce ar putea ajuta la identificarea făptașului.

„Am găsit obiectul cu care s-a lovit mașina. Sunt și camere de supraveghere care ar putea ajuta. Aștept să vedem ce va spune poliția și cum vom proceda mai departe”, a mai spus Lucian Viziru.

În urma sesizării făcute de actor, polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție au deschis o anchetă și au demarat cercetările pentru identificarea persoanelor suspecte și stabilirea circumstanțelor în care s-a produs actul de vandalism. „Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Secției 1 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere”, a transmis Serviciul Informare și Relații Publice al Poliției într-un comunicat de presă.

Incidentul a stârnit un val de reacții din partea publicului, iar Lucian Viziru speră că autoritățile vor reuși să facă lumină în acest caz și să stabilească motivele care au stat la baza acestui act de distrugere a proprietății sale.