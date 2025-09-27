CIA a pregătit Ucraina înainte de invazia rusă din februarie 2022. Dezvăluiri făcute de un jurnalist de investigație

Un jurnalist de investigație de la The New York Times (NYT) dezvăluie într-o carte ce urmează să fie publicată că CIA a pregătit Ucraina înainte de invazia rusă din februarie 2022. Numele autorului şi data publicării acestei cărţi nu au fost dezvăluite.

Washingtonul a mobilizat toate resursele americane pentru a supraveghea Moscova - de la poliţia federală (FBI) la Cybercommand, condus de către generalul Paul Nakasone, şi de la sateliţii Pentagonului şi până la coordonarea Avril Haines, la acea vreme directoarea serviciilor naţionale de informaţii (ODNI), scrie News.ro.

„Ştiam în mod real ce pregătea Rusia”, cu ajutorul „unei colectări cu adevărat excelente”, rezumă directoatrea Analizei Informaţiilor clasificate de la CIA, Linda Weissgold. Preşedintele Joer Biden, vicepreşedinta Kamala Harris şi secretarii de Stat Antony Blinken şi Apărării Lloyd Austin erau informaţi despre sirtuaţie.

Informaţiile culese au arătat că președintele Vladimir Putin prevedea să invadeze la venirea iernii şi pregătea armata rusă de o intervenţie rapidă.

„Înţelegeam ce gândea conducerea rusă şi felul în care voia să-şi folosească forţele”, declară fostul secretar de Stat Antony Blinken.

Tot în această carte este menționat că fostul director al CIA, William Burns, s-a dus la Kiev să se întâlnească cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelensk, la 12 ianuarie 2022.

CIA şi-a împărtăşit datele pentru a le permite ucrainenilor să-şi pregătească apărarea.

Reconstrucţia serviciilor ucrainene de informaţii, supervizată de atunci de la Langley de către CIA, includea extragerea unor agenţi proruşi, o formare paramilitară. tirul la distanţă lungă, războiul antitanc şi camuflajul.

CIA a devenit astfel una dintre cele mai bune apărări ale Ucrainei împotriva forţelor ruse. Iar această ură probabil că nu a scăzut de atunci.

Potrivit lui William Burns, preşedintele rus întruneşte de 20 de ani un resentiment profund faţă de CIA, pe care o acuză de faptul că a contribuit la căderea fostului imperiu sovietic şi a susţinut revolte în foste state aflate sub controlul Kremlinului, inclusiv Ucraina.

Fostul director al CIA îl prezintă pe Putin ca pe un apostol al revanşei, obsedat de Ucraina, pe care o considera nu o ţară independentă, ci o parte integrantă a Rusiei de o mie de ani.

Convins că datoria sa este să recucerească acest teritoriu, el caută să restaureze Rusia în dimeniunea sa imperială - un obiectiv, până acum, departe de a fi atins.