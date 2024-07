Aplicația unică pentru servicii publice, prin care vom putea solicita orice document, va putea fi accesată anul acesta

Cloud-ului guvernamental – platforma care va furniza electronic servicii publice va putea fi accesat până la finalul anului. Printre altele, prin această aplicație românii vor primi documentele de care au nevoie, fără să mai stea la cozile de la ghișee. De asemenea, prin intermediul aplicației unice pentru servicii publice ne vom putea înscrie copiii la școală sau vom putea programa mașina la ITP.

Primele servicii digitale vor fi disponbiile prin această aplicație până la sfârșitul anului. Iar aplicația va funcționa integral din septembrie 2025.

„Noi acum lucrăm la aplicația unică, am semnat contractul de lucrări în luna aprilie a acestui an. Durata contractului este de 16 luni. Din discuțiile cu compania, o să avem un modul de bază până la finalul acestui an prin care primele servicii o să le putem migra acolo. Termenul de livrare finală este luna septembrie 2025, dar avem înțelegerea că o să începem să furnizăm aceste servicii încă de la finalul anului 2024 – începutul lui 2025”, a spus zilele trecute Bogdan Ivan, ministrul Digitalizării.

„Nu-i putem trimite pe oameni… înainte îi trimiteam la 5 ghișee, acum să-i trimitem la 5 site-uri diferite. Toate aceste informații vor fi într-o singură poartă digitală, ca să zic așa, în care ei vor putea să se logheze cu ROeID sau prin date biometrice – așa cum facem la telefon de foarte multe ori. Sau printr-un user și parolă pe care le setează fiecare om în parte”, a mai spus ministrul.

Ce servicii vor fi disponibile în Aplicația Unică

Acest cloud – care va reuni sute de baze de date din zeci de instituții – va permite ca, printr-o aplicație guvernamentală, să putem înscrie copiii la școală, să înmatriculăm o mașină sau să facem o programare la ITP.

De asemenea, în Aplicația Unică vor fi disponibile serviciile Ministerului Muncii. O persoană care vrea să știe când și cum se poate pensiona va putea folosi această aplicație inclusiv pentru depunerea solicitării de pensionare, potrivit EuropaFM.