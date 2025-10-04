La Mănăstirea Cernica are loc, sâmbătă, proclamarea locală a canonizării părintelui Dumitru Stăniloae. Slujba este oficiată către Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei în biserica din ostrov.

Evenimentul a debutat cu acatistul Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, Ceasurile 3 și 6, informează Agenţia de ştiri Basilica a Patriarhiei Române.

Sfânta Liturghie, începută la ora 9, a fost oficiată de un sobor de ierarhi, din care fac parte: ÎPS Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, ÎPS Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, ÎPS Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor și este urmată de citirea Tomosului de canonizare, prezentarea icoanei sfântului şi intonarea troparului său.

Joi, la Reşedinţa Patriarhală, Preafericitul Părinte Daniel a sfinţit racla preotului mărturisitor în Paraclisul istoric „Sf. M. Mc. Gheorghe” al Reşedinţei Patriarhale, potrivit Agerpres.

„Această raclă frumoasă, împodobită din argint şi cu scene aurite, arată evlavia şi preţuirea poporului Bisericii noastre pentru acest mare sfânt, care a fost un mărturisitor, după cum se spune în titulatura pe care a dat-o Sfântul Sinod al Bisericii noastre", a spus Patriarhul României după oficierea slujbei.

Patriarhul a precizat că sfântul a fost mărturisitor al credinţei în timpul regimului comunist în două feluri: „stând cinci ani în închisorile comuniste, şi în acelaşi timp un mărturisitor prin scrierile teologice şi duhovniceşti pe care le-a elaborat şi apoi le-a tipărit, încât a fost numit de către teologul francez Olivier Clement cel mai mare teolog ortodox al secolului al 20-lea”.

Șeful BOR a mai amintit că Sf. Pr. Mărturisitor Dumitru Stăniloae a iubit foarte mult Mănăstirea Cernica şi a hotărât ca el şi soţia să aibă locul de veci în cimitirul sfântului aşezământ.

Patriarhul a anunţat că în cadrul mănăstirii va fi construit un centru cultural-misionar care va purta numele Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, aşezământ care se află în prezent în faza de proiectare.

În anul 2024, Sfântul Sinod a aprobat canonizarea a 16 sfinţi mărturisitori în temniţele comuniste şi mari duhovnici, printre aceştia numărându-se şi Părintele Dumitru Stăniloae, profesor de teologie la Sibiu şi la Bucureşti, cu titulatura Sfântul preot mărturisitor Dumitru Stăniloae şi cu data de cinstire în ziua de 4 octombrie, amintește Agerpres.

Cu ocazia Centenarului Patriarhiei Române, în 4 februarie 2025, a avut loc proclamarea generală a canonizării tuturor la Bucureşti, urmată, pe parcursul anului, de proclamări locale ale canonizării în eparhiile în care aceştia şi-au dăruit viaţa lui Dumnezeu.

Cine a fost Dumitru Stăniloae. Arestat şi întemniţat la Aiud

Preotul Mărturisitor Dumitru Stăniloae s-a născut la 16 noiembrie 1903 în satul Vlădeni, judeţul Braşov.

A urmat studii de Teologie la Cernăuţi, Bucureşti şi Sibiu, unde a susţinut licenţa şi doctoratul şi a beneficiat de burse la Atena, Munchen, Berlin, Paris şi Belgrad. S-a specializat în Bizantinologie şi Dogmatică.

În 1930 s-a căsătorit cu Maria Mihu şi a fost hirotonit preot doi ani mai târziu, continuând o intensă activitate didactică şi publicistică.

A predat vreme de decenii Teologie Dogmatică, Ascetică şi Mistică, fiind rector al Academiei Teologice din Sibiu între 1936 şi 1946.

În această perioadă a publicat lucrări fundamentale, între care „Viaţa şi învăţătura Sfântului Grigorie Palama”, precum şi primele volume din traducerea românească a Filocaliei, operă monumentală începută în 1946 şi continuată până în ultimele decenii ale vieţii.

În anii comunismului a fost arestat şi întemniţat la Aiud, dar după eliberare şi-a reluat activitatea de profesor şi cercetător, devenind una dintre cele mai respectate voci teologice ale Ortodoxiei.

Considerat „teologul iubirii dumnezeieşti”, părintele Dumitru Stăniloae a publicat zeci de volume, articole şi studii, a participat la dialoguri teologice internaţionale, rămânând cel mai important dogmatist ortodox al secolului XX.

În 1991 a devenit membru titular al Academiei Române, iar pe 4 octombrie 1993, la vârsta de 90 de ani, a trecut la cele veșnice.