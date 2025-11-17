search
Luni, 17 Noiembrie 2025
Spor natural negativ al populaţiei României. Ce arată datele INS

Publicat:

Sporul natural al populaţiei României s-a menţinut negativ în luna septembrie a acestui an (-4.213), cu un număr al deceselor mai mare de 1,3 ori decât cel al născuţilor-vii, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS), publicate luni, 17 noiembrie.

Populaţia României a înregistrat în septembrie un spor natural negativ. FOTO Shutterstock
Populaţia României a înregistrat în septembrie un spor natural negativ. FOTO Shutterstock

În perioada analizată, numărul certificatelor de naştere pentru născuţi-vii înregistrat a fost mai mare cu 1.328 (+10%) comparativ cu luna septembrie a anului 2024, în timp ce numărul certificatelor de deces a crescut cu 424 (+2,3%) faţă de luna septembrie 2024, iar cel pentru copiii cu vârsta sub un an care au decedat a fost cu 23 mai mic, ase arată în dicumentul citat de Agerpres.

La nivel general, sporul natural a fost negativ atât în luna septembrie 2025 (-4.213 persoane) cât şi în luna septembrie 2024 (-5.117 persoane).

În luna septembrie 2025, în mediul urban s-a înregistrat decesul a 9.553 persoane (5.047 persoane de sex masculin şi 4.506 persoane de sex feminin), iar în mediul rural decesul a 9.280 persoane (4.884 persoane de sex masculin şi 4.396 persoane de sex feminin). Faţă de aceeaşi lună din anul 2024, numărul deceselor înregistrate a crescut cu +2,5% în mediul urban (+4% în cazul persoanelor de sex masculin şi +0,8% în cazul persoanelor de sex feminin) şi cu +2,1% în mediul rural, +0,8% în cazul persoanelor de sex masculin şi +3,6 în cazul persoanelor de sex feminin).

Naşteri vs. decese

Numărul naşterilor şi cel al deceselor a crescut în septembrie 2025, atât faţă de luna corespondentă a anului trecut, cât şi faţă de luna precedentă (august 2025).

În septembrie 2025 s-au înregistrat certificatele de naştere pentru 14.620 copii, în creştere cu 675 (+4,8%) faţă de luna august 2025.

Numărul certificatelor de deces înregistrate în luna septembrie 2025 a fost de 18.833 (9.931 pentru persoane de sex masculin şi 8.902 pentru persoane de sex feminin), mai mult cu 1.278 decese faţă de luna august 2025, ceea ce reprezintă o creştere de 7,3% (+8,3% persoane de sex masculin şi +6,1% persoane de sex feminin). Numărul de certificate de deces înregistrat pentru copiii cu vârsta de sub un an în luna septembrie 2025 a fost de 63, în scădere cu 6 faţă de luna august 2025.

Tot în septembrie 2025, 41,3% (7.781 decese) din totalul numărului de decese s-a înregistrat la persoanele în vârstă de 80 ani şi peste, 27,9% (5.251 decese) la persoanele de 70-79 ani şi 16,1%, reprezentând 3.031 decese, la persoanele în vârstă de 60-69 ani. La polul opus, cele mai puţine decese au fost înregistrate la grupele de vârstă 0-4 ani (78 decese), 5-19 ani (51 decese) şi 20-29 ani (93 decese).

11.810 căsătorii și 2.565 de divorțuri

La oficiile de stare civilă s-au înregistrat, în luna septembrie a acestui an, 11.810 căsătorii. Numărul divorţurilor pronunţate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi prin acordul soţilor (pe cale administrativă sau prin procedură notarială) a fost de 2.565 în luna septembrie 2025.

