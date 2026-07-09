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Operațiune Interpol în 97 de țări, inclusiv România: peste 5.800 de arestări și bunuri de 293 de milioane de dolari, confiscate

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O operațiune internațională împotriva fraudelor, desfășurată în 97 de țări și teritorii, inclusiv în România, s-a soldat cu 5.811 arestări și blocarea unor bunuri obținute ilegal în valoare de 293 de milioane de dolari.

FOTO: Interpol
FOTO: Interpol

Operațiunea First Light 2026, coordonată de Interpol și desfășurată între 15 ianuarie și 30 aprilie 2026, a vizat combaterea fraudelor bazate pe inginerie socială și a activităților de spălare a banilor asociate acestora.

„Ingineria socială este un termen care desemnează tehnicile prin care infractorii exploatează încrederea victimelor pentru a obține bani sau informații confidențiale. Aceste fraude includ compromiterea conturilor de e-mail ale companiilor, șantajul sexual, precum și escrocheriile romantice, fraudele prin impersonare sau cele legate de investiții”, explică Interpol într-un comunicat.

Potrivit Interpol, după schimbul de informații dintre autorități, statele participante au desfășurat peste trei luni de operațiuni, inclusiv percheziții, blocarea conturilor bancare și a portofelelor virtuale și întreruperea fluxurilor financiare ilegale.

În total, au fost identificate peste 142.000 de victime, ceea ce evidențiază amploarea fraudelor prin inginerie socială la nivel global.

Rezultatele operațiunii:

  • 152.808 cazuri analizate;
  • 31.014 conturi bancare blocate;
  • 23.715 cazuri soluționate;
  • 15.606 suspecți identificați;
  • 5.811 persoane arestate;
  • 293 de milioane de dolari în bunuri ilicite interceptate;
  • 99 de notificări și difuziuni INTERPOL emise.

„Fraudele bazate pe inginerie socială continuă să reprezinte o amenințare semnificativă pentru societatea noastră. Grupările infracționale exploatează psihologia umană pentru a-și manipula victimele, iar nicio țară nu poate fi în siguranță dacă toate statele nu sunt pregătite și angajate să lupte împreună împotriva acestui fenomen.

INTERPOL este dedicat sprijinirii statelor membre în dezvoltarea unei strategii cuprinzătoare și coordonate pentru combaterea infracțiunilor financiare facilitate de tehnologie, a rețelelor de criminalitate organizată și a spălării banilor care le alimentează”, a declarat Tomonobu Kaya, directorul Centrului INTERPOL pentru Combaterea Criminalității Financiare și a Corupției.

FOTO: Interpol
Imaginea 1/2: FOTO: Interpol
FOTO: Interpol
FOTO: Interpol

Operațiuni împotriva escrocilor în cinci țări

În Eswatini, țară din sudul Africii, au fost arestate 82 de persoane. Polițiștii au destructurat o rețea implicată în jocuri de noroc ilegale, spălare de bani și escrocherii prin impersonare.

Autoritățile au confiscat 240 de dispozitive electronice, valută și o replică a unei secții de poliție braziliene folosită pentru înșelarea victimelor. Escrocii se dădeau drept polițiști în apeluri video și le convingeau să transfere bani, iar INTERPOL a trimis specialiști pentru analizarea probelor digitale confiscate.

În Thailanda, poliția a arestat două persoane și a destructurat o rețea de spălare a banilor proveniți din escrocherii romantice. Un suspect de 20 de ani ar fi procesat peste 122,5 milioane de dolari în criptomonede în doar zece luni.

În Singapore și Oman, autoritățile au blocat, prin sistemul I-GRIP, un transfer ilegal de 6,6 milioane de dolari, legat de o fraudă prin compromiterea conturilor de e-mail ale unei companii.

În regiunea chineză Macao, poliția a împiedicat o victimă să transfere aproape 372.000 de dolari unor escroci care se dădeau drept funcționari publici.

Nu în ultimul rând, Palau, țară din Oceania, autoritățile au expulzat 22 de persoane implicate în operarea a două centre de escrocherii care vizau victime din străinătate prin fraude online.

Operațiunea First Light 2026 a fost finanțată de Ministerul Securității Publice din China și s-a desfășurat cu sprijinul ASEANAPOL, GCCPOL și Europol, reunind autorități din 97 de țări și teritorii, inclusiv România.

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