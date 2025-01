Românii care au luat parte la învestirea lui Trump anunță investiții americane uriașe în țară. „Se vor concentra pe Cluj și București”

Ceremonia de învestire a lui Donald Trump a atras mii de personalități și politicieni din toată lumea. Printre ei, afaceristul român Avram Gal și Ștefan Berciu, om de afaceri cu investiții în imobiliare.

Donald Trump este oficial președintele Statelor Unite ale Americii. După ce învins-o, anul trecut, în alegerile din luna noiembrie, pe Kamala Harris, Trump s-a întors la Casa Albă pentru al doilea mandat de președinte. Evenimentul a fost marcat de o ceremonie grandioasă, care a avut loc la Washington în aceeași zi, la care au luat parte mii de invitați din întreaga lume. Printre ei și mai mulți români, politicieni și oameni de afaceri, unii dintre ei controversați.

Nu a lipsit omul de afaceri Ștefan Berciu, alături de Gabi Constantin (manager Trump Hotels). Din informațiile Adevărul, Trump ar urma să investeasca în România, alături de Berciu, în Cluj și București în proiecte imobiliare rezidențiale. Însă ei nu au fost singuri. La învestirea lui Trump au mai luat parte liderul AUR, George Simion, alături de deputatul Mihai Neamțu. Un alt cunoscut politician, Victor Ponta, s-a aflat la eveniment.

Urmează investiții americane în România

De asemenea, a fost prezent și Avram Gal, om de afaceri care a deținut la Cluj un restaurant de lux. Contactat de „Adevărul”, el a vorbit despre evenimentele la care a fost prezent și despre investițiile americane ce vor urma în România.

„Sunt la Washington și am participat la The Commander in Chief Ball, un eveniment deosebit organizat de președintele Statelor Unite, Donald Trump. Așa cum se întâmplă la astfel de evenimente, cunoști oameni importanți, oameni de afaceri și politicieni, cei mai mulți americani”, a spus Gal.

Avram Gal a mai spus că urmează să investească într-o fabrică la Cluj, iar în aceste zile discută la Washington detaliile cu mai mulți oameni de afaceri americani.

„Suntem doi români care mergem pe două direcții diferite. Avem un zăcământ de sare în apropiere de Cluj și vrem să deschidem și o fabrică. Pentru asta am discutat și discut cu investitori americani, lucrurile încep să meargă într-o direcție foarte bună. Mai stau trei zile în America, voi mai purta discuții importante”, a adăugat Gal.

El a confirmat că se află în Statele Unite ale Americii împreună cu Ștefan Berciu, un om de afaceri cu investiții în imobiliare. „El a discutat cu Trump Jr. Înțeleg că va investi alături de Trump Jr. în proiecte imobiliare în cele mai importante orașe din România. Deci se vor concentra pe Cluj și București. Va fi vorba și de lanțul hotelier deținut de Trump, care va ajunge în cele două orașe, dar și de investiții în cartiere rezidențiale. Vor fi investiții uriașe, dar anunțurile oficiale vor fi făcute peste câteva luni”, a mai explicat Avram Gal.

Avram Gal a vândut în țară cel mai scump burger din lume

Avram Gal a ajuns în centrul atenției în urmă cu doi ani. Și nu orice restaurant, ci unul în care se vindea cel mai scump burger din lume. În 2023, Avram Gal le cerea idei clienților despre ce ingrediente ar trebui să conțină bugerul-minune, pentru a se justifica cei 6.200 de euro cu care a vândut burgerii. Anterior, el a anunțat că vinde un sortiment de cafea cu aur, despre care spunea senin că se vinde doar cu 60 de lei, pentru ca imediat după aceea să spună foarte natural că e mai scumpă decât la Dubai.

„Dacă doriți să vă răsfățați iubita sau pe dumneavoastră, o puteți face cu o cafea la doar 60 de lei. O cafea specială, cu foiță de aur. Mai bun și mai scump decât în Dubai. Atât s-a putut!”, a spus Avram Gal, într-o postare pe Facebook.

Tot în restaurantul lui Avram Gal, clienții serveau carne de vită cu foiță de aur și alte delicatese la prețuri astronomice. Printre clienți s-a aflat și un câine căruia proprietarii i-au dat să mănânce chiar carne de vită în foiță de aur. Totul la prețul de „numai” 6.000 de lei.