Miercuri, 8 Octombrie 2025
Adevărul
NYT: Hunter Biden a încercat să vândă terenul de lângă Ambasada SUA din București. Legăturile cu Gabriel Popoviciu

Publicat:

Jurnaliștii de la publicația New York Times au publicat o investigație în care au arătat că Hunter Biden, fiul fostului președinte al SUA, Joe Biden, a încercat să vândă terenul din jurul clădirii Ambasadei SUA din România unui grup ce includea o companie chineză.

Hunter Biden, fiul fostului președinte al SUA/FOTO: Getty Images
Hunter Biden, fiul fostului președinte al SUA/FOTO: Getty Images

Hunter Biden era implicat în afacerea propusă din mai multe perspective, ceea ce el însuși a recunoscut, într-un mesaj privat către un asociat, că reprezenta un „impas etic”, potrivit unor documente și a patru persoane care cunoșteau situația, dar care nu erau autorizate să vorbească public despre ea, scrie publicația citată.

Prin această afacere, compania chineză urma să dețină terenul din jurul ambasadei din București, și poate chiar terenul pe care se afla ambasada.

Această perspectivă i-a îngrijorat pe unii dintre foștii săi parteneri, care au încercat atunci să o evite, în timp ce un alt partener a negat ulterior că o asemenea variantă ar fi fost vreodată luată în calcul.

Ambasada SUA de la București/FOTO: Google Maps
Ambasada SUA de la București/FOTO: Google Maps

Hunter Biden avea două roluri în această întreprindere. Pe de o parte, ca om de afaceri, el și partenerii săi — printre care și fratele mai mic al tatălui său, James Biden — dețineau participații într-o firmă ce urma să co-dețină terenuri construite și libere din jurul ambasadei din București. Alături de ei era și bogatul dezvoltator român care construise zona, precum și o influentă companie chineză cu legături de stat, pe care Hunter Biden încerca să o atragă în proiect.

Pe de altă parte, era și avocatul afacerii. În timp ce negocierile se derulau, Biden lucra separat ca jurist și consilier pentru același dezvoltator român, Gabriel Popoviciu. Echipa sa juridică încerca să blocheze un dosar de corupție din România legat de achiziția terenului cu ani în urmă.

Gabriel Popoviciu/FOTO: Arhivă
Gabriel Popoviciu/FOTO: Arhivă
Citește și: Casa Albă apără grațierea lui Hunter Biden, fiul președintelui SUA

„Se pare că avem un interes din toate unghiurile posibile”, i-a scris Biden, într-un mesaj WhatsApp din mai 2017, unuia dintre partenerii săi — mesaj consultat de un jurnalist al The New York Times.

Relatarea despre această propunere privind terenurile din România se bazează pe sute de pagini de documente de afaceri, scrisori, e-mailuri și mesaje text obținute prin cereri publice de acces la informații, furnizate anchetatorilor congresului și executivului sau recuperate dintr-un set de fișiere legate de laptopul abandonat al lui Biden, precum și pe interviuri și transcrieri de mărturii.

Afacerea s-a prăbușit în 2017, înainte ca partea chineză să investească vreun ban, pe fondul unei lupte pentru control între partenerii lui Biden, în timpul căreia el protesta într-un mesaj WhatsApp: „Eu sunt singurul care își pune întreaga moștenire de familie în joc.”

Eforturile lui Biden au avut loc în contextul în care tatăl său, la acea vreme vicepreședinte al SUA, îi îndemna pe români să elimine nepotismul și corupția din țară.

Gabriel Popoviciu, una din țintele campaniei anticorupție

Gabriel Popoviciu era una dintre țintele unei inițiative anticorupție sprijinite de vicepreședintele Biden. Dezvoltatorul român fusese acuzat în legătură cu achiziția, în anul 2000, a unei participații majoritare într-un teren agricol din nordul Bucureștiului, cumpărat de la o universitate agricolă de stat la un preț pe care procurorii îl considerau mult sub valoarea reală.

Ei l-au acuzat, de asemenea, că ar fi încercat să mituiască un oficial al agenției anticorupție care ancheta cazul.

Hunter Biden, care lucra pentru firma Boies Schiller Flexner, a semnat în 2015 un contract ca avocat pentru a-l ajuta pe Popoviciu să lupte împotriva dosarului de corupție. Dezvoltatorul dorea ca Biden și asociații săi să convingă administrația Obama să exercite presiuni asupra autorităților române pentru a renunța la caz, au sugerat ulterior procurorii americani.

Fiul fostului președinte și partenerii săi americani (inclusiv unchiul său, James Biden) au discutat cu Popoviciu și cu compania chineză CEFC China Energy o investiție estimată între 300 și 500 de milioane de dolari, care ar fi presupus formarea unui joint-venture (societate mixtă). 

Hunter Biden a primit aproximativ 1 milion de dolari pentru consultanță de la Popoviciu, în perioada când tatăl său era vicepreședinte, și alte sume de la entități legate de CEFC. Totuși, nu există dovezi că Joe Biden ar fi fost implicat direct în aceste afaceri.

După 2018, compania chineză CEFC s-a prăbușit în urma unor anchete în China și SUA, iar președintele său a fost arestat.

Cazul românesc, deși mai puțin cunoscut publicului decât legăturile lui Hunter cu Ucraina, este considerat de analiști un exemplu ilustrativ al modului în care cercurile de afaceri internaționale încearcă să atragă membri ai familiilor politicienilor americani pentru influență.

