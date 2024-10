Explicațiile lui Toni Greblă cu privire la respingerea candidaturii Dianei Șoșoacă de către BEC: „Nu se poate reveni ca la loz în plic”

Respingerea înscrierii candidaturii Dianei Șoșoacă de către BEC nu a avut legătură cu decizia CCR, a explicat președintele AEP, Toni Greblă. El a susținut că nu a văzut motivarea CCR, dar a opinat pe marginea posibilelor motive.

Validarea candidaturii Dianei Șoșoacă de către Biroul Electoral Central (BEC), urmată de respingerea acesteia de către Curtea Constituțională și o redepunere a dosarului de către liderul SOS, urmată de o nouă decizie a BEC, de data aceasta de respingere a înregistrării i-a determinat pe mulți români să nu mai înțeleagă nimic.

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente (AEP), Toni Greblă, membru al Biroului Electoral Central, a explicat pentru „Adevărul” respingerea candidaturii Dianei Șoșoacă.

„Birou Electoral Central a dat o primă soluție de admitere a candidaturii, ca urmare a faptului că am constatat că toate documentele cerute de lege au fost depuse la dosar și îndeplinea condițiile din Legea pentru organizarea alegerilor pentru președintele României să candideze”, a arătat Greblă.

Împotriva hotărârii Biroului Electoral Central s-a făcut contestație. „Dintr-un comunicat de presă al Curții Constituționale rezultă că această contestație ar fi fost admisă și hotărârea noastră desființată. Diana Șoșoacă, între timp, a depus o nouă cerere de depunere a candidaturii”, detaliază juristul.

Întrebat de ce BEC a respins înregistrarea acestei noi cereri de depunere a candidaturii, după ce o primă cerere a fost admisă, Greblă a explicat: „La prima cerere de depunere a candidaturii Dianei Șoșoacă, noi am constatat că ea îndeplinește condițiile pentru a fi candidat. În acel moment, noi ne-am desistat de caz. Odată ce noi ne-am pronunțat că ești candidat valabil la alegerile din noiembrie pentru președintele României, procedura la noi s-a închis. Nu mai putem reveni, să zicem: „hai că încercăm a doua oară””

„Decizia BEC e valabilă astăzi”

Astfel, explică Greblă, BEC nu a analizat a doua oară dosarul depus de Diana Șoșoacă, ci a respins cererea ca fiind inadmisibilă. „Am respins-o ca fiind inadmisibilă, nu am intrat pe fondul cauzei. Nici nu am intrat în dosar? De ce să intrăm, pentru că era aceeași candidatură pentru care noi dădusem o soluție”, detaliază președintele AEP.

Ba mai mult, spune el, această soluție de admitere a candidaturii pe care a dat-o Biroul Electoral Central este valabilă și astăzi când vorbim. De ce? „Pentru că ea va fi desființată în momentul în care decizia Curții Constituționale va fi publicată în Monitorul Oficial. Dar până una, alta, astăzi, dacă decizia aia nu va mai fi publicată niciodată în Monitorul Oficial, din diverse motive, decizia BEC-ului rămâne valabilă. Ea e în picioare astăzi, ca să înțelegeți mai bine”, arată Greblă.

El a precizat că decizia BEC va fi desființată odată cu intrarea în vigoare a hotărârii Curții Constituționale, adică odată cu publicarea acesteia în Monitorul Oficial. „Nu știu când va fi publicată decizia, poate să fie și peste șase luni publicată în Monitorul Oficial sau poate fi publicată astăzi, mâine nu există un termen”, a explicat el.

În ceea ce privește cea de-a doua decizie luată de BEC, de respingere a candidaturii, Greblă susține că aceasta nu s-a bazat pe hotărârea CCR, pentru că BEC nici nu știa care este motivarea din decizia Curții.

„Am luat de bun și noi, ca toată lumea, comunicatul de presă al Curții Constituționale, dar repet, hotărârea Biroului Electoral Central prin care a fost considerată validă candidatură a doamnei Șoșoacă și acum, când discutăm noi, este în vigoare până la publicarea hotărârii CCR în Monitorul Oficial”, arată președintele AEP.

Decizia CCR e definitivă și obligatorie pentru toată lumea

Greblă a mai susținut că nu există în lege vreo procedură care să permită unui candidat a cărui candidatură a fost respinsă de CCR să revină cu o nouă cerere la BEC.

„Biroul Electoral Central s-a pronunțat și a dat hotărâre. Nu mai merge să „mai trag o dată”. Adică ce facem? În plus, decizia Curții este definitivă, nu se mai poate modifica, nu există vreo cale de atac. Odată ce a constatat că Diana Șoșoacă nu poate candidat acest lucru este obligatoriu pentru toată lumea”, explică președintele.

Ce putea să facă BEC? „Și asta am mai făcut. Dacă avem un dosar depus astăzi și a lipsit declarația de acceptare a candidaturii sau declarația de avere sau copie a buletinului sau eu știu ce, îi dădeam în termen de 3 ore sau 5 ore sau până mâine dimineață, dacă era în termen. Nu se poate însă reveni ca la loz în plic, să mai tragi o dată”, a concluzionat președintele AEP.

Greblă despre decizia CCR: „Vadim Tudor era mai mult un pamfletar”

„Cu majoritate de voturi, CCR a admis contestațiile formulate de doamna Amalia Bellantoni și domnul Mihai Gheorghe Ursa şi a anulat Decizia Biroului Electoral Central nr.18/D din 3 octombrie 2024 privind înregistrarea candidaturii și a semnului electoral ale doamnei Diana Iovanovici-Șoșoacă la alegerile pentru Președintele României din anul 2024” – se arată în comunicatul de presă al CCR.

Presa a relatat că cele două contestații împotriva Dianei Șoșoacă se refereau la „ură rasială”, „nerespectarea statutului partidelor și încălcarea Constituției”.

L-am întrebat pe Toni Greblă dacă știe, în ce măsură, la alte alegeri, elementul acesta privind respectarea Constituției ar fi fost invocat la CCR pentru invalidarea unui candidat.

Președintele a repetat că nu cunoaște motivul pentru care Curtea Constituțională a respins candidatura Dianei Șoșoacă. „Ce pot să vă spun eu este că, spre deosebire de cei a toți ceilalți aleși la nivel local sau în Parlamentul României - pentru care, spre exemplu, contestațiile împotriva hotărârilor birourilor electorale se judecă la Curtea de apel sau la Înalta Curte, depinde despre ce vorbim, pentru Președintele României contestațiile împotriva soluției date de Birou Electoral Central se judecă la Curtea Constituțională. De ce se întâmplă acest lucru? Pentru că, spre deosebire de toți ceilalți aleși, Președintele României are cu totul alte atribuții de către ceilalți”, a explicat el și a dat un exemplu.

Toate jurămintele depuse de toți funcționarii statului, indiferent de gradul lor, sună cam în felul următor: „Jur să respect Constituția și legile țării. Să apăr democrația, drepturile ș.a.m.d.. Pentru Președintele României jurământul sună așa: „Jur să apără Constituția ș.a.m.d. după aia, textul curge. Deci, președintele are rolul de a apăra Constituția. Da, toți ceilalți avem obligația să respectăm Constituția și legile țării, astfel încât în momentul în care analizez o candidatură la președinția României, trebuie să am și convingerea că am garanția că președintele poate să apere Constituția. Asta ar fi o observație, și repet, nu știu de ce Curtea Constituțională a respins candidatura Dianei Șoșoacă. Dar candidaturile la președinție se analizează altfel decât la ceilalți aleși, se analizează și din punct de vedere constituțional”, a explicat Greblă.

L-am întrebat pe președintele AEP ce o diferențiază pe Diana Șoșoacă de, spre exemplu, Corneliu Vadim Tudor, care printre altele promitea execuții pe stadioane, și candidatura sa a fost validată pentru președinție.

„Nu știu mai multe informații. Habar nu am care au fost motivele care au determinat Curtea să admită contestația și să desființeze hotărârea BEC-ului. Nu știu, da, pot doar să mă gândesc că ar putea fi vorba de chestiile astea. Acuma, știți că Vadim Tudor era mai mult pamfletar decât...”, a mai spus Greblă.