Nicuşor Dan a fost întrebat la Bruxelles dacă trebuie să ne pregătim pentru o confruntare cu Rusia. Răspunsul președintelui

Nicușor Dan participă la reuniunea Consiliului European, care are loc la Bruxelles. Miercuri, acesta a participat la cina de lucru organizată de preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, cu preşedintele Egiptului, Abdel Fattah El-Sisi, în marja Summitului instituţional UE - Egipt.

Nicuşor Dan a fost întrebat dacă trebuie să ne pregătim pentru confruntare cu Rusia.

„Nu este o noutate. Noi avem un război hibrid de cel puţin zece ani în estimarea mea, avem provocări pe care le vedem pe toată frontiera estică. Nu e o noutate că trebuie să ne pregătim, că trebuie să ne echipăm pentru a descuraja Rusia să se gândeasă la un atac asupra Europei”, a declarat șeful statului, de la Bruxelles, unde are loc reuniunea Consiliului European.

Şeful statului consideră, însă, că nu există momentan pericolul unei confruntări cu Rusia: „Pentru moment, mesajul meu este că oamenii să stea calmi că suntem mult mai puternici economic decât Rusia şi, dacă ne pregtim, nu există acest pericol”.

Agenda Consiliului European include ca principale teme de discuţie situaţia din Ucraina, din Orientul Mijlociu, securitatea şi apărarea europeană, competitivitatea UE şi tranziţia dublă, accesul la locuinţe, migraţia şi Republica Moldova, se arată într-un comunicat al Administraţiei Prezidenţiale transmis Agerpres.

La Bruxelles va avea loc şi Summitul Euro în format extins, unde va fi discutată situaţia economică la nivelul Uniunii Europene, cu accent pe Uniunea Economică şi Monetară şi euro digital.