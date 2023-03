Arafat: „Toate zonele seismice ajung să aibă un cutremur. Nimeni nu știe însă când“

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a spus într-o conferință de presă, că este de așteptat să se producă un nou cutremur, dar nu se știe când va avea loc și de ce intenstitate va fi.

Raed Arafat a participat la șla lansarea Ghidului Pentru Situaţii de Criză, cu rol de pregătire şi prevenţie, în scopul reducerii riscului în cazul dezastrelor. Acesta a a spus că trebuie să fim pregătiți pentru un seism, chiar dacă nu se știe când va veni: „Toate zonele seismice ajung să aibă cândva un cutremur. Dacă a fost în zona asta un cutremur de peste 7 grade în 1977, absolut nimeni dintre noi nu ştie când va fi următorul şi dacă următorul va de 7, de jumătate, de 7,2, de 6,8, dar faptul că o zonă seismică va avea cândva un cutremur este normal să ne gândim la acest lucru. Nimeni nu poate să prezică şi să vă spună că va fi peste o lună, peste două, peste trei. Nimeni nu ştie. Poate să fie mult mai târziu şi sperăm să fie mult mai târziu pentru că dacă e mult mai târziu avem timp să facem consolidarea“.

Ghidul ar putea fi distribuit prin poștă

Ghidul Pentru Situaţii de Criză cuprinde informaţii dedicate situaţiilor de urgenţă, despre dezinformare sau despre protecţia cibernetică şi urmează să fie distribuit îndeosebi populaţiei din zona rurală.

„Astăzi o să lansăm, în ultima zi a săptămânii, un ghid, care este Ghidul pentru Situaţii de Criză. De ce nu de urgenţă? Pentru că el include mai mult decât situaţiile de urgenţă civile, include şi informaţii despre dezinformare, informaţii despre protecţia cibernetică, care sunt necesare populaţiei (...). De ce mai facem ghidul, din moment ce îl avem online? Pentru că online-ul nu este accesat peste tot şi mai ales în zonele rurale, dorim ca acest ghid să ajungă acolo. Vom distribui pe parcursul acestui an acest ghid, în toate zonele în care există riscul şi în care este posibil ca oamenii să nu acceseze partea online uşor, cu sprijinul Infocons. Se va distribui de către colegii de la IGSU, este posibil să obţinem şi alt sprijin din partea Poştei Române. Ghidul vine în logica pregătirii şi prevenirii şi, cum am zis când am pornit săptămâna aceasta, cel mai important lucru pentru noi este prevenirea, să reducem riscul la dezastre. O populaţie pregătită este o populaţie care este mai sigură şi mai rezilientă, dar structuri care sunt pregătite să facă faţă cutremurului pot să reducă foarte mult impactul şi pot să salveze vieţi, dacă acest lucru este realizat", a transmis Arafat la încheierea Săptămânii Protecţiei Civile, eveniment organizat de MAI.