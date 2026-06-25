Președintele Nicușor Dan i-a conferit fostului președinte al Poloniei, Lech Wałęsa, cea mai înaltă distincție a statului român: Ordinul Național „Steaua României” în grad de Mare Cruce.

Ceremonia de decorare a lui Lech Wałęsa, fost Președinte al Republicii Polone și liderul Mișcării „Solidaritatea”, a avut loc joi, 25 iunie, la Gdansk, Republica Polonă, acolo unde Nicușor Dan se află în vizită oficială.

„Am oferit de-a lungul timpului mai multe decorații, niciodată nu am fost mai emoționat decât în momentul ăsta. Îmi aduc aminte de speranțele unor generații de români care, ascultând Europa Liberă și Vocea Americii, se uitau la ce se întâmplă în Polonia, ce înseamnă Solidaritatea, și a fost o luptă care, până la urmă, a fost câștigată, și vă transmit, în numele acelor oameni, recunoștința noastră”, a declarat Nicușor Dan în alocuțiune.

„Societățile noastre au nevoie de modele”

Distincția acordată lui Lech Wałęsa, laureat al Premiului Nobel pentru Pace și figură emblematică a luptei anticomuniste din Europa Centrală și de Est, marchează recunoașterea contribuției sale istorice la democratizarea regiunii și la consolidarea relațiilor româno-polone.

„Revenind la zilele noastre, cred că societățile noastre au nevoie de modele, oameni care să dovedească, oameni care să-și subordoneze propria viață, propriul destin, interesului colectivității, oameni care să aibă curajul afirmării unor valori, și, de asemenea, cred că oameni ca dumneavoastră pot să transmită celorlalți, și mai ales tinerilor, faptul că libertatea nu este de la sine înțeleasă. E o mare onoare pentru mine să vă înmânez această decorație a statului român și mi-aș dori ca, în răspunsul dumneavoastră, să transmiteți publicului din România ceea ce ne-ați spus acum zece minute la dumneavoastră în birou”, a mai spus Nicușor Dan.



