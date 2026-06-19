Simbolul anticomunismului polonez, Lech Walesa a fost decorat de Nicușor Dan cu Ordinul Național „Steaua României”

Președintele României, Nicușor Dan, l-a decorat vineri, 19 iunie, pe fostul președinte al Poloniei, Lech Wałęsa, cu Ordinul Național „Steaua României”, cea mai înaltă distincție a statului român.

„În semn de înaltă apreciere pentru meritele excepționale avute la consolidarea și aprofundarea relațiilor bilaterale româno-polone, precum și pentru contribuția esențială la promovarea valorilor democratice în spațiul est-european, Președintele Nicușor Dan a conferit Ordinul Național «Steaua României» în grad de Mare Cruce domnului Lech Wałęsa, fost Președinte al Republicii Polone”, transmite Administrația Prezidențială într-un comunicat.

Născut pe 29 septembrie 1943, Lech Wałęsa este laureat al Premiului Nobel pentru Pace și una dintre figurile-cheie ale luptei împotriva regimului comunist din Europa de Est.

Electrician de profesie, el a devenit liderul sindicatului Solidaritatea, mișcare care a contribuit decisiv la căderea comunismului în Polonia în 1989 și la sfârșitul Războiului Rece.

Pentru activitatea sa independentă în cadrul sindicatelor, a fost persecutat de guvernul polonez comunist, supravegheat de poliția secretă, concediat în 1976 și arestat de mai multe ori.

A fost președinte al Poloniei între 1990 și 1995, fiind primul șef al statului ales democratic după decenii de regim comunist.

Pentru activitatea sa, a primit numeroase distincții internaționale, inclusiv Premiul Nobel pentru Pace, și este considerat una dintre cele mai importante personalități politice ale secolului XX.