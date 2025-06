Mircea Fechet despre devierea pârâului Corund: „Miza e siguranţa a comunităţilor. Trebuie să mutăm un veritabil munte”

Problema fezabilităţii devierii cursului pârâului Corund nu se mai pune, indiferent „câte zeci de milioane de euro” va costa, miza principală fiind punerea în siguranţă a tuturor comunităţilor din aval, a declarat, joi, ministrul Mediului, Mircea Fechet.

Fechet a fost întrebat la Palatul Victoria dacă autorităţile au ţinut cont de concluziile unui raport întocmit în 2007 care arăta că există un risc „serios” de inundaţie în minele de sare de la Praid.

„Eu v-aş răspunde că am citit expertiza făcută în anul 2024 de către un expert cu o reputaţie foarte bună, de domnul profesor Sofronie, care precizează, printre altele, că soluţia devierii permanente a cursului de apă Corund este o soluţie nefezabilă şi înaintea unei astfel de decizii trebuie căutate alte soluţii, care să ţină cont de impermeabilizarea salinei şi aşa mai departe”, a afirmat Mircea Fechet, citat de Agerpres.

Ministrul a mai precizezat că „acele infiltraţii în mina de sare de la Praid nu au avut loc doar din cauza cursului de apă”.

„Discutăm şi despre infiltraţii cauzate de unele izvoare subterane, discutăm şi despre infiltraţii cauzate de apele pluviale sau cel puţin acestea au fost concluziile experţilor internaţionali, aşa cum au fost ele prezentate în urmă cu foarte puţine zile. Însă, aflându-ne în situaţia de astăzi, când nu se mai pune problema fezabilităţii devierii cursului de apă, indiferent câte zeci de milioane de euro va costa această deviere, miza principală acum este aceea de a pune în siguranţă toate comunităţile din aval", a adăugat Mircea Fechet.

Potrivit ministrului, în lipsa unei investiţii, există riscul major ca lucrările temporare care se fac în prezent, precum şi acumularea de atenuare a viiturilor din amonte până la 35 de metri cubi pe secundă să fie insuficiente.

„Repet, nu mai punem problema fezabilităţii unei astfel de investiţii. Pur şi simplu, cursul de apă trebuie deviat din vecinătatea minei, pentru că, dacă nu vom face acest lucru, în viitor există un risc semnificativ la viituri mari să se producă un veritabil dezastru ecologic, să ne trezim cu concentraţii extrem de mari pe cursul de apă Mureş, până la ieşirea din ţară, lucru pe care trebuie să-l evităm cu orice preţ", a explicat Mircea Fechet.

Fechet: „Trebuie să mutăm un veritabil munte de 18 metri înălţime”

Ministrul a mai spus că devierea cursului pârâului este „extrem de complexă".

„Vom cunoaşte în foarte scurt timp costurile reale ale unei astfel de soluţii, însă trebuie să mutăm un veritabil munte de 18 metri înălţime, trebuie să expropriem foarte multe case construite nu demult, trebuie să mutăm linii de înaltă tensiune şi un drum judeţean care trece prin vecinătatea perimetrului respectiv. Acestea sunt lucrări care vor dura ani de zile, dincolo de costul acestora şi în legătură cu care probabil vom mai discuta de azi încolo", a transmis Fechet.

Ivan: La Praid sunt 19 utilaje,care lucrează în două schimburi: au fost folosite 2.250 tone de piatră

Joi, 12 mai, la briefingul de la finalul şedinţei de Guvern, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Bogdan-Gruia Ivan, a precizat că lucrările hidrotehnice continuă la Praid.

„O să fiu foarte concis şi clar referitor la modul în care au continuat lucrările pe acea deviere temporară a râului Corund. Datele pe care le-am primit de la colegii mei în ultimă oră arată o evoluţie la nivelul lucrărilor hidrotehnice care se prezintă în felul următor: au fost făcute lucrări de excavare şi consolidare a malurilor pe o lungime de 215 metri; de asemenea, s-a făcut un drum tehnic pentru a pregăti patul de montare a ţevilor, în lungime de 215 metri; s-a decolmatat albia râului în amonte - 200 de metri liniari; s-a lucrat la devierea temporară a râului pentru a permite lucrări hidrotehnice la faţa locului. Acolo sunt 19 utilaje, se lucrează în două schimburi. Au fost folosite până acum 2.250 tone de piatră", a explicat Ivan.

Bogdan Ivan a subliniat că la faţa locului se află secretarul de stat care coordonează din partea ministerului activitatea pe segmentul de construcţii, precum şi o echipă, un birou mobil al Ministerului Economiei, care tratează cele două scheme de ajutor de stat ai căror beneficiari sunt cei 200 de agenţi economici din localitatea Praid, din industria ospitalităţii, care sunt dependenţi de Salina Praid şi care acum sunt sprijiniţi de statul român pentru a-şi continua activitatea şi pentru a putea să fie pregătiţi pentru sezonul următor.

„Dacă se constată că a fost o eroare făcută de către X,Y sau Z, el va plăti”

Totodată, ministrul Economiei a mai afirmat că a fost făcută o prezentare, de către experţi, referitoare la situaţia de la Praid, cu diferite scenarii, urmând ca raportul final să fie elaborat şi asumat în decursul următoarelor săptămâni. Acesta va conţine variante de lucru, posibile scenarii, scenarii pe termen scurt, respectiv 30 de zile, scenarii pe termen mediu trei-şase luni, scenarii pe termen lung - 48 de luni.

„Sunt mai multe elemente care constituie acest raport şi vom şti în funcţie de cum se vor seta acele elemente care vor fi direcţiile clare de acţiune. Ideea e că în momentul de faţă acolo nu e farmacie. Trebuie să înţelegem că ai situaţii neprevăzute, că ai, de exemplu, acea deviere temporară a râului, pentru a putea să ai spaţiu care să faci decolmatarea, în care să faci drumul tehnologic, în care se pregăteşti patul pentru acele ţevi corodate. Este evident că fiecare dintre aceste elemente pot să contribuie la acest efect negativ pe care l-am văzut cu toţi. (...)

Facem tot ce ţine de noi şi de specialiştii care sunt în teren să nu se mai repete. Nicio decizie, deşi era statuat deja, nicio decizie nu se ia de în privinţa construcţiei, fără să fie un agrement general, împreună cu toţi experţii prezenţi la faţa locului. (...) Dacă se constată în urma analizei specialiştilor şi a cronologiei evenimentelor că a fost o eroare făcută de către X,Y sau Z, el va plăti. Dar până atunci am o situaţie în care acum se lucrează, se lucrează într-o formă care încercăm să păstrăm acel termen scurt ca până la începutul lunii iulie să fie făcut cu totul bypass-ul pentru a scădea impactul negativ apei răului Corund asupra salinei vechi. Şi din acest punct de vedere se lucrează la foc automat, iar cei responsabili vă garantez că vor plăti", a precizat Bogdan Ivan.

„Am solicitat o analiză de risc la nivelul întregului patrimoniu pe care-l gestionează, de la Salrom până la toate celelalte companii miniere”

Pe de altă parte, ministrul a semnalat că, de la începutul anului, în planul de investiţii al companiei Salrom a fost alocată o sumă de 10 milioane de lei pentru investiţii de urgenţă asupra punerii în siguranţă a minei Praid.

„S-au derulat procedurile de achiziţii, au început lucrul în mai. Între timp a venit aceea viitură, un debit 100 de ori mai mare decât cel regulat al pârâului Corund. Oamenii au fost retraşi de la faţa locului împreună cu utilaje, pentru că era în pericol inclusiv viaţa lor şi s-a ajuns în această situaţie. Dar din nefericire au fost activităţi paleative. Ceea ce pot să vă spun sigur e că săptămâna trecută am făcut o adresă din partea ministerului către toate companiile din segmentul mineritului la care Ministerul Economie este acţionar. Le-am solicitat în 15 zile o analiză de risc la nivelul întregului patrimoniu pe care-l gestionează, de la Salrom până la toate celelalte companii miniere din subordinea ministerului, plus un plan de investiţii asumat direct de către Consiliul de Administraţie, plus conducerea executivă a companiilor, în funcţie de situaţia fiecărui a dintre ele, pentru a nu mai fi în această postură şi peste un an, doi-trei-cinci-zece ani", a punctat ministrul Economiei.