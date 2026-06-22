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Mii de posturi disponibile în Armata Română. Ce salariu poate câștiga un soldat profesionist

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Mii de posturi de soldați și gradați profesioniști sunt disponibile în unități militare din România, anunță Ministerul Apărării Naționale. Candidații interesați de o carieră în Armată se pot înscrie direct la unitățile cu posturi vacante sau prin birourile informare-recrutare.

Soldat român. Foto: Recrutare MAPN. Facebook
Unitățile militare oferă posturi în toată țara. Foto: Recrutare MAPN. Facebook

Armata Română a aprobat planul de recrutare pentru seria I din 2026, destinat corpului soldaților și gradaților profesioniști.

„Sunt disponibile 6.763 de posturi, în unități militare din toată țara. Pentru înscriere și întocmirea dosarului de candidat, te poți adresa direct unităților militare în care se regăsesc posturile vacante. În acest sens, lista unităților respective, precum și o serie de informații legate de procesul de recrutare și selecție pot fi obținute contactând biroul informare-recrutare la care ești arondat”, a transmis Ministerul Apărării Naționale, pe pagina de Facebook „Recrutare MAPN”.

Site-ul recrutaremapn.ro oferă detalii despre condițiile de recrutare pentru soldați și gradați profesioniști, precum și informații despre etapele selecției, probele psihologice, fizice și medicale, specialitățile militare disponibile, repartizarea candidaților admiși și datele de contact ale birourilor informare-recrutare din fiecare județ.

Ce salariu are un soldat profesionist al Armatei Române

Potrivit tabelului publicat de Ministerul Apărării Naționale în iunie 2026, cu veniturile salariale nete achitate în luna mai 2026, soldații și gradații profesioniști au încasat între 4.138 de lei și 5.946 de lei net pe lună.

Subofițerii au avut venituri nete între 4.468 și 6.890 de lei, maiștrii militari între 4.681 și 7.067 de lei, iar ofițerii cu funcții de execuție între 4.417 și 12.834 de lei. Ofițerii cu funcții de comandă au avut venituri cuprinse între 5.591 și 28.426 de lei net lunar.

„Valorile minime sunt cele stabilite pentru program normal de lucru”, precizează MApN în nota tabelului privind veniturile salariale nete.

Ministerul mai arată că veniturile prezentate cuprind exclusiv drepturile prevăzute de Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Soldați în România. Foto: Recrutare MAPN. Facebook
Soldați români. Foto: Recrutare MAPN. Facebook

„În sumele din tabel nu sunt incluse drepturile cu caracter nepermanent obținute de categoriile de personal cu activități specifice, precum piloți, magistrați militari, medici și profesori universitari, forțe pentru operațiuni speciale”, completează reprezentanții ministerului.

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Corpul soldaților și gradaților profesioniști include gradele de soldat, fruntaș și caporal. Veniturile pot crește odată cu promovarea, acumularea vechimii și ocuparea unor posturi cu atribuții mai complexe.

Potrivit MApN, soldații și gradații profesioniști îndeplinesc funcții de execuție în structurile militare și participă la instrucție, la exploatarea și întreținerea tehnicii și armamentului, la paza obiectivelor militare și la alte activități necesare funcționării unităților.

Criteriile de recrutare în 2026 pentru soldați

Potrivit MApN, pentru recrutarea ca soldat sau gradat profesionist, candidații trebuie să aibă cetățenie română și domiciliul în România de cel puțin șase luni. De asemenea, trebuie să fie declarați apți la evaluările psihologice, fizice și medicale organizate de MApN.

Soldați români. Foto: Recrutare MAPN. Facebook
Armata oferă locuri de muncă. Foto: Recrutare MAPN. Facebook

Condițiile specifice pentru 2026 prevăd ca viitorii militari să aibă cel puțin 18 ani la începerea programului de instruire și cel mult 45 de ani la finalizarea acestuia. Candidații trebuie să fi absolvit minimum primii doi ani de liceu, echivalentul a 10 clase.

„În funcție de necesarul de încadrare al Ministerului Apărării Naționale, pentru anumite arme sau servicii şi specialități militare, criteriile de recrutare pentru corpul soldaților şi gradaților profesioniști pot fi completate cu criterii suplimentare”, arată platforma de recrutare a MAPN.

Cei care optează pentru arma „auto” sau pentru unele specialități din geniu trebuie să dețină permise de conducere valabile pentru categoriile B și C. Pentru specialitatea de însoțitor de bord-paramedic, în cadrul aviației, este necesară absolvirea unor studii postliceale sau universitare de profil.

Procesul de selecție este eliminatoriu și include evaluarea psihologică, evaluarea capacității motrice, interviul de evaluare finală și examinarea medicală. Probele fizice includ un traseu utilitar-aplicativ, care trebuie parcurs în cel mult un minut și 50 de secunde, precum și alergarea de rezistență pe distanța de 2.000 de metri. Verifică însă baremul actualizat pe pagina MApN înainte de publicare: în materialele oficiale consultate anterior apare timpul maxim de 10 minute, nu 10 minute și 30 de secunde.

Candidații trebuie să prezinte la selecție și o adeverință de la medicul de familie, valabilă 90 de zile, care să ateste că sunt clinic sănătoși și că nu se află în evidență ori sub observație pentru boli cronice, psihice, neuropsihice sau infectocontagioase.

După repartizarea pe posturi, cei admiși urmează programul de instruire militară specifică. MApN precizează că repartizarea se face computerizat, în funcție de punctaj și de opțiunile exprimate de candidați, iar programul de instruire poate dura cel mult cinci luni.

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