Mercedesul unui român din Italia, dezmembrat într-o parcare. Pagubă de peste 14.000 de euro

Constantin, un român care lucrează de peste 22 de ani în Italia a avut parte de o experiență neplăcută, de pe urma căreia s-a ales cu o pagubă de peste 14.000 de euro. Acesta a fost anunțat într-o dimineață de soția lui că mașina i-a fost pur și simplu dezmembrată chiar în parcarea fabricii unde ea lucra. Bărbatul a raportat cazul și autorităților române, conform publicației italiene L'Arena.

Întâmplarea a avut loc în Verona, într-o noapte în care femeia se afla la muncă, iar mașina o parcase, în jurul orei 21:00, în fața fabricii, ca de obicei.

În dimineața următoare însă, în jurul orei 6:00, când femeia a mers spre mașină, din spatele ei, unde inițial nu a sesizat nimic în neregulă, avea să aibă un șoc. Femeia a fost surprinsă de lipsa volanului, și când s-a uitat mai atent, toată partea din față a mașinii fusese dezmembartă, lăsând-o inclusiv fără faruri.

”Incredibil! Am postat pe Facebook pozele cu mașina mea pentru a arăta ce mi s-a întâmplat, cerând ajutor, dar mi-au răspuns persoane din Padova, Milano și din multe alte provincii, spunând că și lor li s-a întâmplat același lucru.

A fost o nebunie! În acele zile mă întorsesem acasă pentru înmormântarea fratelui meu. Când am aflat de furt, am intrat pe site-urile unde se vând piese de schimb și am găsit și de la modelul meu de mașină, dar când am întrebat vânzătorul de unde le are, m-a blocat”, a povestit bărbatul.

Constantin a mărturisit că își dorise de mult această maşină, un Mercedes 250 GLE din 2016, și acum doi ani a reușit să o cumpere. Acum, pentru a o putea folosi din nou, va trebui să cheltuiască peste 14 mii de euro, fără să ia în calcul alte costuri suplimentare și ratele pe care încă nu le-a terminat de plătit.

”Asigurarea acoperă doar furtul, dar nu și pe cel al unor componente, chiar dacă sunt esențiale pentru funcționarea acesteia, dar în oricum parcă nu aș avea mașina. Am depus o plângere, în speranța că acele camere de supraveghere video sunt poziționate lângă piață. Hoților nu le-a luat decât câteva minute să-mi dezmembreze mașina”, a spus românul.

Bărbatul ar fi raportat cazul și la Poliția de Frontieră dar și autorităților române.

„Este țara mea, dar organizațiile criminale mișună peste tot, în special în specail în Italia. Nu este o coincidență, probabil cineva avea nevoie de piese de la modelul meu Mercedes, poate că a stat cu ochii pe mine și a profitat de faptul că era într-o parcare și nu lângă casă. Am vorbit cu un prieten polițist din țara mea, se pare că cineva căuta piese de schimb pentru o mașină ca a mea, dar după furt, anunțul a dispărut”, a mai spus românul.