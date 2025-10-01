MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii care vor să călătorească sau se află în Italia. Trenurile, în blocaj temporar

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) avertizează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Italia că în perioada 2 octombrie, ora 21:00 – 3 octombrie, ora 21:00, este programată o grevă națională în sectorul transportului feroviar.

Conform autorităților italiene, protestul sindical va duce la anulări și modificări ale conexiunilor feroviare, atât regionale, cât și de lung parcurs. Pentru transportul regional, însă, vor fi menținute serviciile esențiale prevăzute de lege, în zilele lucrătoare, în intervalele 06:00 – 09:00 și 18:00 – 21:00.

Trenurile aflate în circulație la începutul grevei își vor continua parcursul până la destinația finală, dacă aceasta poate fi atinsă în maximum o oră de la debutul protestului, însă este posibil ca trenurile să oprească în stații intermediare după depășirea acestui interval.

MAE recomandă consultarea paginii oficiale a Ministerului Infrastructurii și Transporturilor din Italia pentru informații actualizate despre orarul trenurilor și anulări: https://scioperi.mit.gov.it/mit2/public/scioperi.

Cetățenii români care au nevoie de asistență consulară pot apela numerele de telefon ale Ambasadei României la Roma: +39 06 835 233 44 / 52 / 58 / 56 / 69 / 71 / 74. Apelurile sunt preluate de operatorii Call Center în regim de permanență.

În cazuri de urgență, cetățenii români pot contacta și consulatele generale din principalele orașe italiene: