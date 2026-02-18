Încă un produs românesc recunoscut și înregistrat la nivel european: batogul de sturion

Comisia Europeană a aprobat, miercuri, adăugarea produsului „Batog de sturion” din România în registrul său de indicații geografice protejate (IGP), informează un comunicat de presă al executivului comunitar.

„Batog de sturion” din România este un aliment obținut din fileuri dorsale de sturioni din acvacultură. Acest soi de sturioni posedă caracteristici dezirabile, deoarece dieta lor seamănă cu cea a sturionilor sălbatici, în timp ce trăiesc în condiţii favorabile creşterii şi reproducerii într-un mediu controlat, fără contaminanţi. Filetat, jupuit şi porţionat manual, file-ul are o structură compactă pentru feliere uşoară, scrie Agerpres.

Procesul de fabricaţie al "Batogului de sturion" include sărarea cu un amestec de sare gemă şi zahăr, uscarea pentru a obţine consistenţă cu o umiditate reziduală de cel puţin 35 % şi afumarea cu lemn de esenţă tare pentru a spori aroma şi culoarea. Gustul dulce-sărat este însoţit de un gust cărnos specific speciei de sturioni.

La nivel european, România avea recunoscute şi protejate 15 produse, din care 12 cu Indicaţie Geografică Protejată (IGP): Magiun de prune de Topoloveni, Salam de Sibiu, Novac afumat din Ţara Bârsei, Scrumbie afumată de Dunăre, Telemea de Sibiu, Cârnaţi de Pleşcoi, Caşcaval de Săveni, Salata cu Icre de Ştiucă de Tulcea, Plăcintă dobrogeană, Pită de Pecica, Salinate de Turda şi Cârnaţii din topor din Vâlcea; unul cu Denumire de Origine Protejată (DOP), respectiv Telemea de Ibăneşti şi două cu Specialitate Tradiţională Garantată (STG) - Salată tradiţională cu icre de crap şi Sardeluţă Marinată fabricată potrivit tradiţiei din România.

Alte produse identificate pentru o posibilă înregistrare la nivel european sunt: Telemea de Vaideeni, Brânză de burduf de Bran, Gem de rubarbă, Brânza de Gulianca, Virşli de Hunedoara, Salam de Nădlac, Usturoi de Copălău, Ceapă de Pericei, Şuncă ardelenească, Varză de Toboliu, Bere nemţeană, Cobză cu păstrăv afumat de Valea Putnei, Covrigul muscelean, Prune afumate de Sâmbureşti, Cârnaţi olteneşti, Mere de Voineşti etc.

În Uniunea Europeană sunt aproape 1.800 de produse alimentare înregistrate în sistemele de calitate europene.