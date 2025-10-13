Înalta Curte explică deciziile din dosarele „Bănicioiu” și „Ferma Băneasa”: Justiția trebuie făcută exclusiv pe baza probelor

Înalta Curte de Casație și Justiție a explicat luni, 13 octombrie, motivele care au stat la baza soluțiilor pronunțate în dosarele fostului ministru al Sănătății, Nicolae Bănicioiu, și „Ferma Băneasa”. Instanța supremă a subliniat importanța respectării prezumției de nevinovăție și a probelor concludente în înfăptuirea justiției.

După reacțiile stârnite de soluțiile din dosarele „Bănicioiu” și „Ferma Băneasa”, Înalta Curte transmite că „simpla formulare a unei acuzații nu este suficientă pentru condamnare și că justiția trebuie făcută exclusiv pe baza probelor”.

Cu acest prilej, având în vedere dezbaterile generate în spațiul public de cauzele în care sunt implicate persoane cu notorietate, purtătorul de cuvânt al instanței supreme a reafirmat principiile și valorile care guvernează actul de justiție într-un stat de drept, subliniind că:

1. Nu este suficientă doar formularea unei acuzații penale, ci este necesară probarea acesteia în condițiile unei justiții înfăptuite în condițiile unui stat de drept.

2. Nimeni nu poate să fie condamnat dacă nu sunt probe concludente care să confirme vinovăția. Trimiterea în judecată fără probe suficiente afectează încrederea în justiție, fie încrederea în parchete fie în instanțele judecătorești, mai cu seamă în cazurile care suscită interes mediatic.

3. Este important ca urmărirea penală să fie făcută cu diligență, în condiții de deplină legalitate cu respectarea tuturor normelor procesuale și de maniera a asigura standardele statului de drept.

4. Indiferent de presiunea și emoția publică creată de formularea acuzației, instanțele judecătorești nu pot să acționează decât în limitele legii, ca o garanție a statutului de drept. Tocmai aceste elemente diferențiază sistemele judiciare din societățile democratice consolidate, și anume garanția procesului echitabil.

5. Pentru că în cazul multor cetățeni ce fac obiectul acuzațiilor penale comunicate și promovate public, s-a creat deja percepția publică a vinovăției, iar ulterior situația juridică obiectivă nu a confirmat o soluție de condamnare, ori a infirmat o asemenea soluție, se impune diligență din partea organelor judiciare și ale mass-media pentru a întări garanția prezumției de nevinovăție, menționându-se că adevărul juridic îl stabilește numai instanța de judecată și numai în limita legii.

6. În România se aplică standardele statului de drept, justiția înfăptuindu-se în baza legii și nu ca justiție populară. Judecătorii instanțelor naționale sunt garanții statului de drept privind asigurarea procesului echitabil cu respectarea legii, a deciziilor Curții Constituționale, a jurisprudenței europene și a deciziilor obligatorii în unificarea practicii judiciare.

Reamitim că fostul ministru PSD Nicolae Bănicioiu a fost achitat, luni, de completul de cinci judecători al Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) în dosarul în care era acuzat de trafic de influență. Decizia este definitivă, iar Bănicioiu scapă astfel și de măsura confiscării sumei de 1,3 milioane de lei.