Horia Constantinescu își anunță demisia din PSD: „Nu am mai avut niciun dialog cu nimeni din conducerea partidului. Am deranjat”

Fostul șef al Protecției Consumatorilor (ANPC) și candidat la Primăria Constanța în 2024, Horia Constantinescu, a anunțat că demisionează din PSD.

Horia Constantinescu, fost șef ANPC, susținut de conducerea centrală a PSD pentru Primăria Constanța, a anunțat că părăsește partidul, după ce nu a mai avut niciun dialog cu conducerea partidului în urma alegerilor din 9 iunie.

„Am “demisionat” din PSD! Nu am mai avut niciun dialog cu nimeni din conducerea partidului! De ce!? Pentru că am deranjat! “Nu așa…” Dinozaurii nu trebuie tulburați din somnul lor istoric! Dl Buzatu voia să fiu schimbat pentru că verificam activitatea “protejatului” de la comisariatul de acolo și nu trebuia! Cei de la Constanța s-au supărat că le-am verificat afacerile și CULMEA s-au aplicat sancțiuni! Și alte supărări de genul: “Vine la mine în județ (de subliniat LA MINE) și nu îmi cere voie!? Aici au apărut fricțiunile! Nu generalizez! Am colaborat minunat și cu cei care “mi-au ținut spatele”! Astăzi, mă declar învins de ipocrizie, de fățărnicie, de slugărnicie și tot ceea ce a devenit cel mai important segment al politicii “de partid”! Pare că ne-am aruncat în gol, atât de rapidă este căderea! Ne uităm la media națională și pare că o citim invers. 19% este pentru unii 91%…Lista este lungă”, a scris fostul șef ANPC pe Facebook.

Horia Constantinescu a candidat din partea PSD pentru Primăria Constanța, la alegerile locale din 2024. El a gost susținut de conducerea centrală a PSD, în tandem cu Decebal Făgădău, fostul primar al orașului, dar cei doi nu au fost doriți de liderii social democrați locali.

„Fără să vreau, să pară răutăcios ceea ce spun, dar fiecare comunitate are liderii pe care şi-i merită! Vox populi vox dei! Democraţia înseamnă să ne supunem voinţei majorităţii! Vom fi împreună spectatorii celor patru ani care vor urma! Mă rog la Dumnezeu să fie bine acestui oraş minunat! Există viaţă şi după alegeri”, a scris Constantinescu după înfrângerea la scrutin.

Primăria a fost căștigată de liberalul Vergil Chițac.