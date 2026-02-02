Florian Bodog, fostul ministru al Sănătății, achitat definitiv de Înalta Curte. Fusese condamnat la închisoare la instanța de fond

Florian Bodog, fostul ministru al Sănătății, a fost achitat după ce a fost acuzat de abuz în serviciu pe vremea când era în funcție.

Înalta Curte de Casație și Justiție, Completul de 5 judecători în materie penală, a pronunțat astăzi soluția de achitare, definitiv, pentru fostul ministru al Sănătății, Florian Dorel Bodog și Olivia Andreea Marcu (fostă Baciu) trimiși în judecată de DNA în anul 2021, pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu.

Deputatul PSD ar fi falsificat două contracte de muncă pentru a acoperi faptul că o consilieră nu s-a prezentat nicio zi la serviciu, dar a încasat salariu timp de un an de zile. În decembrie 2024, Bodog a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare pentru această faptă, la Curtea de Apel București, fiind obligat să presteze muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 60 de zile în cadrul Primăriei municipiului Oradea sau Protopopiatul Ortodox Român Oradea.

„Instanța supremă a reținut că nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii de abuz în serviciu, în contextul în care activitatea consilierului personal s-a desfășurat de la distanță, iar natura atribuțiilor specifice acestei funcții nu presupune o prezență fizică obligatorie la sediul instituției. Înalta Curte a constatat că funcția de consilier personal este caracterizată printr-un raport juridic special de încredere și colaborare directă, având un conținut preponderent intelectual și consultativ, care nu poate fi evaluat prin parametri cantitativi standardizați. Lipsa prezenței fizice nu este echivalentă cu lipsa activității prestate.

Totodată, instanța supremă a stabilit că eventualele neregularități de ordin administrativ privind formalizarea raportului de muncă nu pot fi subsumate sferei răspunderii penale, dreptul penal având caracter de ultima ratio și neputând fi utilizat pentru sancționarea deficiențelor de organizare sau control instituțional”, potrivit unui comunicat al Înaltei Curți de Casație și Justiție.

În ceea ce privește infracțiunile de fals intelectual, Înalta Curte a apreciat că acestea sunt indisolubil legate de pretinsa faptă principală de abuz în serviciu și că, în absența acesteia, nu pot subzista autonom.

Potrivit DNA, Bodog ar fi ajutat-o pe consiliera lui să încaseze salariul pe 12 luni fără să se fi prezentat la serviciu și fără să fi prestat activitățile la care era obligată prin contract. Totodată, deoarece aceasta nu era prezentă fizic la locul de muncă, demnitarul ar fi semnat în locul persoanei respective o serie de acte. Așadar, Andreea Marcu ar fi încasat fără să lucreze 75.656 de lei.

„În același context, în perioada februarie – octombrie 2017, fostul ministru ar fi falsificat semnăturile persoanei respective pe două contracte individuale de muncă și pe o declarație pe proprie răspundere, demersuri menite a produce consecințe juridice”, au susținut procurorii.