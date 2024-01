După cinci zile de proteste, reprezentanţi ai transportatorilor şi ai fermierilor merg la Ministerul Finanţelor: „Am văzut dorința de a găsi soluții“

După cinci zile de proteste, reprezentanţii transportatorilor şi ai fermierilor merg duminică la Ministerul Finanţelor după ce sâmbătă aceştia au discutat cu oficiali din Ministerul Agriculturii şi Ministerul Transporturilor.

Transportatorii şi fermierii au demarat miercuri o serie de proteste, nemulţumiţi de accizele mari la motorină, preţurile RCA, dar şi de schimbările legislative intrate în vigoare de la 1 ianuarie. Aceştia au plecat pe drumurile din ţară cu camioane şi tractoare, cu viteză redusă, îndreptându-se spre Bucureşti, iar traficul a fost blocat pe mai multe şosele inclusiv pe Şoseaua de centură a Capitalei, transmite Agerpres.

Vineri, premierul Marcel Ciolacu a avut consultări cu delegaţia transportatorilor şi fermierilor, în care au fost analizate problemele semnalate de reprezentanţii celor două sectoare de activitate, soluţiile legale în acord cu normele la nivel european, precum şi modalitatea de aprobare a acestora.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, a fost stabilit un calendar strâns de întâlniri punctuale cu ministerele şi instituţiile cu atribuţii în soluţionarea unora dintre aspectele discutate în cadrul întâlnirii.

La finalul întâlnirii, transportatorii şi fermierii au anunţat că au decis, în urma discuţiilor cu premierul Marcel Ciolacu, să "rămână în stradă" şi să continue protestul.

Grindeanu: Am semnat o minută cu reprezentanţii protestatarilor. Pe ceea ce ne-am pus semnătura putem duce la bun sfârşit

Reprezentanţii Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii au semnat cu delegaţia transportatorilor şi fermierilor, după patru ore de discuţii, o minută cu lucrurile care pot fi îndeplinite de MTI, a declarat, sâmbătă seara, la finalul discuţiilor, ministrul de resort, Sorin Grindeanu.

"Am şi semnat o minută împreună cu reprezentanţii lor. Sunt lucruri pe care, urmare a acestor discuţii de aproximativ patru ore, le putem face şi pentru asta ne-am angajat. Alte chestiuni care nu ţin doar de Ministerul Transporturilor probabil că vor fi discutate. De exemplu, cu RCA-ul se merge la ASF, lucrurile care ţin de Ministerul Finanţelor am înţeles că vor fi discutate mâine (duminică - n. r.) de domnul ministru. (...) Să ştiţi că la majoritatea covârşitoare am văzut dorinţa de a găsi soluţii, de a rezolva aceste puncte, astfel încât lucrurile să se detensioneze. Deci, chiar ţin să fac această precizare, pentru că nu vreau să fie interpretată altcumva: lumea, cel puţin la Ministerul Transporturilor, şi din partea noastră am fost mai mulţi colegi, şi din partea protestatarilor, a căutat soluţii. Eu zic că pe ceea ce ne-am pus semnătura cu toţii putem să ducem la bun sfârşit", a spus Grindeanu.

Întrebat dacă reprezentanţii protestatarilor au cerut să nu mai plătească taxa de drum, ministrul a răspuns că nu, dar că a fost solicitat un sistem care nu poate fi pus în aplicare.

"Nu. Ni s-a cerut un anumit sistem pe care să-l implementăm, care nu poate fi pus la aplicare şi care ar fi putut duce într-un final la o anumită, să zicem, driblare a plăţii acesteia. Am argumentat, colegii de la CNAIR (Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - n. r.) au argumentat de ce nu putem să facem lucrul acesta şi au înţeles. De aceea spun că a fost un dialog constructiv", a susţinut ministrul Transporturilor.

Acesta a mai afirmat că delegaţia transportatorilor şi fermierilor urmează să mai aibă întâlniri la Autoritatea de Supraveghere Financiară, pe tema RCA, şi la Ministerul Finanţelor şi, dacă deznodământul va fi similar celui de la Ministerul Agriculturii, respectiv de la Ministerul Transporturilor, "lucrurile vor intra pe făgaşul normal".

Conform unui comunicat al MTI, în urma întâlnirii, s-au stabilit următoarele şase puncte care, din perspectiva Ministerului Transporturilor pot fi implementate în termen de 30 de zile: stabilirea unor culoare dedicate la frontiere şi în Portul Constanţa care să permită doar tranzitarea autocamioanelor din statele membre ale Uniunii Europene (cele din afara UE vor trece pe un flux separat); reglementarea aplicării amenzii pentru lipsa rovinietei, în cazul în care timpii petrecuţi în aşteptare pentru trecerea frontierei depăşesc valabilitatea rovinietei pentru ziua respectivă; stabilirea unor limite, în conformitate cu legislaţia europeană şi din alte state membre ale UE, privind toleranţele pentru depăşirea greutăţii camioanelor la maximum 5%; stabilirea unor limite, în perioada campaniilor agricole, pentru autocamioanele care transportă cereale colectate din câmp către zonele de depozitare (distanţele se menţin în limita de 70 km, conform legii, iar tonajele pot fi depăşite cu maximum 10% raportat la tonajele legal permise); obligativitatea expeditorilor de a prezenta la licenţiere o asigurare de risc financiar sau orice altă formă de garanţie bancară, în limita căreia se poate încheia tranzacţia; identificarea unei soluţii privind sancţionarea doar a furnizorului şi a destinatarului în cazul depăşirii încărcării camioanelor.

La discuţii, din partea MTI şi a Guvernului, au participat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, şeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Ghigiu, consilierul de stat din cadrul Cancelariei prim-ministrului, Minel Ivaşcu, directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, directorul general al Autorităţii Rutiere Române, Dorin Costel Ştefan, directorul general al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, Tudor Nişulescu, directorul Direcţiei de Transport Rutier MTI, Adriana Kalapis, directorul Direcţiei de Venituri şi Încasări CNAIR, Lucian Calmuş, directorul Direcţiei Monitorizare şi Reglementări ISCTR, Mihăiţă Lian Vacarencu, şi şeful Biroului Petiţii şi Reclamaţii ISCTR, Bogdan Voiculescu.

Guvernul a anunţat sâmbătă dimineaţa, printr-un comunicat, că reprezentanţi ai ministerelor şi ai unor instituţii publice vor avea în cursul zilei consultări cu cei ai transportatorilor şi fermierilor, pentru a discuta, pe fiecare domeniu în parte, revendicările acestora.

"În continuarea dialogului cu transportatorii şi fermierii care protestează pe Centura Capitalei şi în ţară, Guvernul României le-a transmis reprezentanţilor transportatorilor şi fermierilor un calendar de discuţii cu miniştrii şi reprezentanţii unor instituţii publice, cu care să discute pe fiecare domeniu în parte revendicările solicitate", se menţiona în comunicat.