DSP ia probe după dezinfecția rețelei de apă la Spitalul de Copii din Iași. Când ar putea fi reluate internările

0
0
Publicat:

Managerul interimar al Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iaşi, Gheorghe Diaconu, a anunțat că DSP va lua marţi, 16 decembrie, probe după operaţiunea de dezinfecţie a reţelei de apă.

Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iaşi/FOTO: Facebook
Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iaşi/FOTO: Facebook

Gheorghe Diaconu a declarat luni că nu se cunoaşte deocamdată cauza clară a contaminării apei din spital, el precizând că în luna decembrie nu a decedat nici un pacient în această unitate medicală, scrie News.ro.

„Nu s-a înregistrat niciun deces în luna decembrie. Avem apă suficientă şi numărul necesar de recipiente. Am consumat 6.700 litri de apă plată dintr-un total de 17.500 litri de apă. Am primit 14.000 de litri de apă în cisterne pentru efectuarea curăţeniei, am consumat circa 4.000 de litri.

Încă nu s-au prelevat probe de la DSP după operaţiunea noastră de dezinfecţie efectuată în noaptea de sâmbătă spre duminică. Trebuie întâi să se liniştească apa ca să putem lua probe pentru ca analizele să fie relevante. Suntem un spital responsabil, siguranţa pacienţilor este pe primul loc”, a declarat directorul interimar al Spitalului de Copii, Gheorghe Diaconu.

Potrivit acestuia, nu s-a conturat deocamdată cauza contaminării apei din reţeaua spitalului şi până acum există doar speculaţii.

Nu s-a conturat o cauză, sunt opinii, sunt speculaţii, dar nu s-a fundamentat nimic până acum. Ipoteze sunt multe, dar eu nu le încurajez”, a afirmat Gheorghe Diaconu.

Managerul interimar al Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iași, Gheorghe Diaconu, a declarat că dezinfecția rețelei de apă a fost realizată de o firmă specializată și recunoscută pentru calitatea serviciilor.

Urmează ca DSP să efectueze prelevarea de probe, iar rezultatele sunt așteptate în două zile, cel mai probabil până joi sau vineri. Dacă analizele vor fi conforme, spitalul ar putea relua internările în cursul săptămânii viitoare.

„Este o situaţie inedită cu care nu ne-am mai confruntat până acum, pentru că noi primeam pacienţi din alte zone şi nu invers. Unii părinţi înţeleg situaţia, alţii sunt nemulţumiţi. Am încredere maximă în echipa de aici, este o situaţie dificilă pe care o vom rezolva. Asiguram tot protocolul necesar pentru a ne asigura că totul este bine”, a transmis managerul interimar Gheorghe Diaconu.

Pe 12 decembrie, o bacterie periculoasă, Pseudomonas aeruginosa, a fost identificată în rețeaua internă de apă a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” din Iași.

Analizele efectuate de DSP Iași au evidențiat nivelul de clor rezidual liber a scăzut sub limita minim admisă, a anunțat ministerul Sănătății. Autoritățile au declarat stare de alertă sanitară și au dispus măsuri de urgență cu caracter preventiv.

