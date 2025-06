Droguri descoperite sub mașina unui senator USR. Susține că i-au fost plantate: „Eu sunt cel care mă simt amenințat”

Procurorii DIICOT au găsit o cantitate de droguri sintetice ascunsă sub mașina senatorului USR Ciprian Rus, care susține că substanțele i-au fost plantate și a anunțat imediat autoritățile.

Procurorii DIICOT au făcut o descoperire surprinzătoare în cazul senatorului USR Vasile Ciprian Rus. Ei au găsit 60 de grame de MMC (Methylamino Methylphenyl Propan), drog de mare risc, ascunse sub autoturismul acestuia.

Pachetul cu droguri a fost descoperit vineri și ulterior analizele de laborator au stabilit că este vorba despre MMC, un drog de mare risc, cunoscut pentru efectele sale asemănătoare cu cele ale cocainei, care poate administra fie prin inhalare, fie oral, sub formă de pastile.

Senatorul Ciprian Rus a povestit că a descoperit atunci când a dus mașina la un service auto pentru o problemă tehnică, înainte de a pleca într-o excursie în Ungaria.

„Îmi scârțâia o plăcuță, trebuia să mă duc în Ungaria, m-am dus la service auto să vadă de ce îmi scârțâie. În momentul în care au ridicat mașina pe elevator, mecanicul a glumit că mi-a pus soția sau cineva un dispozitiv GPS pe mașină să mă urmărească. Am zis că ce dispozitiv?

M-am dus, mi-au arătat ce e, am pus mâna l-am dat jos, era prins cu niște magneți foarte puternici undeva în partea de jos a pragului mașinii către roata din spate, în așa fel încât să nu se vadă din afară. L-am luat jos, așa la palpare am zis că nu are ce GPS să fie că ăla nu îl învelești în sac de nailon ca și la coșul de gunoi. Am palpat părea și tare și moale, am zis că e interesant, hai să văd ce înăuntru. Am luat un cutter, am tot tăiat celofanul ăla negru și am găsit doi magneți mari și înăuntru ceva care semăna cu cristale”, a spus senatorul USR din Cluj, citat de Gândul.

Situaţia este anchetată de DIICOT

Cel care a anunţat poliţia în legătură cu pachetul suspect a fost chiar Ciprian Rus.

„Mi-am dat seama că sunt substanțe suspecte. În momentul ăla le-am pus pe masă și am pus mâna pe telefon și am sunat la 112 să trimită ei pe cineva, le-am spus la telefon ce am găsit și că mi se par substanțe suspecte și că par a fi cristale de droguri. Au trimis poliția, poliția a venit, a făcut un proces verbal de constatare, au pus probele în ceva plicuri și au zis că vor pasa dosarul DIICOT-ului”, a povestit Ciprian Rus.

El susține că drogurile i-au fost puse cu intenție, însă nu crede că ar fi fost folosit pe post de curier, deoarece foarte puțini oameni cunoșteau despre călătoria sa. „Cantitatea găsită depășește limita legală dintre posesie și trafic, iar dacă aș fi fost prins cu ea în străinătate, cazul s-ar fi calificat drept trafic internațional de droguri”, a spus senatorul, sugerând că situația ar putea fi o răzbunare politică împotriva sa.

Ciprian Rus este un politician discret, care a vorbit doar de două ori în plenul Senatului: o dată la depunerea jurământului și o scurtă intervenție de aproximativ 20 de secunde, când a solicitat finanțare pentru construcția unei centuri ocolitoare a Clujului.

Înainte de a deveni senator, Rus a fost consilier local USR și are o carieră profesională în IT, lucrând pentru companii importante precum Softvision, Evozone și jPard Solutions. Veniturile sale declarate înainte de intrarea în Parlament se ridicau la circa 360.000 de lei ca persoană fizică autorizată.

El a subliniat că nu știe cine ar fi putut plasa drogurile sub mașina sa și că așteaptă cu încredere ancheta procurorilor DIICOT, precizând că este dispus oricând să colaboreze cu autoritățile.

„Eu sunt senator, sunt pus să fac legi și alte instituții să pună în aplicare legile, le respect munca, în cazul de față munca DIICOT-ului, îi lăsăm pe dânșii să-și facă ancheta, să analizeze, dacă îmi cer informații le dau cu mare drag. (…) De la DIICOT eu nu am nicio informație despre ce ar fi, deci nu pot să mă pronunț nici că-s droguri, nici că-s droguri de mare risc, eu personal nu știu ce a fost acolo”, a mai precizat Ciprian Rus.

„Eu sunt cel care am sunat la poliție, eu sunt cel care mă simt amenințat. Cantitatea era destul de mare, din punctul meu de vedere valorează suficient de mult încât să fie vorba de glume. (...) Singura temere este că s-a întâmplat ceva destul de grav și familia mea se simte amenințată” a încheiat el.