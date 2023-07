DNA a deschis doar in rem pentru presupuse fapte de abuz în serviciu în cazul azilului din Mureș

Direcția Națională Anticorupție a deschis un dosar in ren pentru săvărșirea de presupuse infracțiuni de abuz în serviciu în legătură cu licențierea/supravegherea activității centrului din județul Mureș.

„Ca răspuns la solicitările transmise de către reprezentanți ai mass media, Biroul de Informare și Relații Publice este abilitat să vă comunice următoarele: Pe rolul DNA a fost înregistrat un dosar penal având ca obiect săvârșirea de către funcționari publici a unor presupuse infracțiuni de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, în legătură cu licențierea/supravegherea activității unui centru de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități din județul Mureș.Urmărirea penală se desfășoară cu privire la faptă („in rem”), prin urmare, în acest moment, nicio persoană nu are calitatea de suspect sau inculpat”, se arată într-un comunicat al DNA.

Sursa citată precizează că această etapă nu are caracterul formulării unor acuzații împotriva unei/unor persoane, ci are doar semnificația instituirii cadrului procesual care permite strângerea de probe necesare pentru a evalua dacă s-a produs ori dacă nu s-a produs vreo faptă ce ar intra sub incidență penală.

De asemenea, DNA a subliniat că alte informații referitoare la stadiul anchetei nu pot fi puse la dispoziție.

Ancheta în cazul azilului din Mureş, unde beneficiarii erau cazaţi printre grămezi de moloz, pe saltele pline de fecale, urină şi sânge, a fost preluată de DIICOT Târgu Mureş.

După două săptămâni de când autoritățile din Mureș au mers în control în azilul din comuna Bărdești și l-au închis, voluntarii de la Centrul de Resurse Juridice au făcut o descoperire șocantă.

În camerele de la subsolul azilului „Căsuța lu’ Min“ din Mureș au fost găsiți alți șapte copii și adulți. Ei erau lăsați fără apă, mâncare și ținuți printre fecale, muște și mormane de nisip.

Reprezentanții Centrului de Resurse Juridice au sunat la 112, așa că autoritățile au ajuns de urgență. După ce a început controlul, într-o cameră aflată în spatele bucătăriei au fost găsite două persoane complet imobile. Cămăruța în care erau ascunși era încuiată și nu avea ferestre.

La controlul făcut cu doar două săptămâni în urmă, inspectorii n-au dat de camerele groazei.